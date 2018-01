A importância da Educação Física na Educação Infantil

A Educação Infantil é o início da escolarização de uma criança, fase em que a imaginação e a fantasia são ferramentas fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, em que o profissional de Educação Física deve disponibilizar ao aluno o maior número de possibilidades, por meio de desafios corporais que envolvam ações cognitivas, afetivas e motoras de maneira conjunta, e não apenas explorando o corpo de maneira isolada. Isso porque entendemos que o ser humano é integrado à comunidade em que vive e o corpo é a porta de entrada para o avanço de suas habilidades.

Portanto, oferecer diferentes possibilidades corporais contribui para o seu desenvolvimento de maneira integral. Diante disso, a Educação Física no Colégio Pentágono tem por objetivo proporcionar um amplo leque de possibilidades através de ações motoras, gerando diferentes desafios corporais que contribuam para esse desenvolvimento dos alunos.

No Colégio Pentágono o trabalho interdisciplinar na Educação Infantil é importante para observar a evolução da criança durante todas as atividades. Alguns trabalhos realizados na sala de aula pelas crianças são transferidos para as aulas de Educação Física.

Um exemplo disso é o desenvolvimento da coordenação motora fina baseada em um dos eixos da Matemática, que trabalha espaço e forma, com a manipulação de diferentes formas geométricas, entre elas o desenho no papel. Nas aulas de Educação Física, o reconhecimento dessas formas se dá por meio da prática corporal, proporcionando novos desafios e oferecendo aos alunos melhor entendimento e maior aproveitamento dos conteúdos.

A parceria entre os professores fortalece um dos valores do colégio, que é a excelência acadêmica, em busca de uma educação eficaz e de melhor qualidade. Para a criança, a ligação entre as aulas proporciona a evolução e a ampliação do conhecimento, por meio de diferentes estímulos motores e cognitivos, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social do individuo.

Por

Bruno Lehmann Inácio

Professor de Educação Física Infantil do Colégio Pentágono