A Formação Social

“O saber que não vem da experiência não é realmente saber.” – Lev Vygotsky

Formação Social tem como objetivo, o trabalho com valores e atitudes, preparando crianças para a vida.

As escolas têm compromisso fundamental na formação social dos seus alunos. Nesse espaço as crianças entram em contato com a construção do conhecimento e com o outro, organizando e interpretando suas relações com o mundo interno e externo, preparando-se para o exercício da cidadania. Tudo isso precisa ser aprendido, vivenciado. Segundo Vygotsky, “Na ausência do outro, o homem não se constrói homem.”.

Atualmente, as crianças chegam às escolas com pouca idade, e o trabalho dos educadores deve ir além da prática da excelência acadêmica, preparando-as para serem críticas e conscientes no convívio em sociedade. É importante que saibam refletir, pensar, solucionar problemas com recursos próprios, cooperar e colaborar com seus pares. Este é o trabalho com Formação Social na escola.

No Colégio Pentágono, esta formação, tem início com aulas planejadas em grade curricular, com a intenção de antecipar, preparar e instrumentalizar as crianças para o enfrentamento de situações de conflito. Trabalhamos com as habilidades socioemocionais e não-cognitivas e com as competências que servirão, no futuro, de alicerce para a formação do indivíduo. É certo dizer que este processo é gradativo, que precisa ser fortalecido durante toda a escolaridade, e que as divergências advindas da convivência com pares é que fortalecem as ações. O trabalho educacional desenvolvido pelo Colégio Pentágono favorece boas intervenções para que os alunos aprendam a respeitar as diferenças, estabelecer vínculos de confiança e façam uso de práticas cooperativas e solidárias.

Por

Elaine Grecco Siqueira

Coordenadora Pedagógica Ensino Fundamental I

Colégio Pentágono