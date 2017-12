A entrada das crianças no mundo virtual

“O professor será aquele que enriquece o ambiente, provoca situações para que o aprendiz possa se desenvolver de forma ativa, realizando também suas próprias descobertas”. Piaget

No mundo em que vivemos atualmente, o uso das novas tecnologias faz com que essa nova geração se aproxime cada vez mais de diversos momentos de descobertas dentro e fora das escolas.

Quando proporcionamos às nossas crianças a possibilidade de vivenciar, de experimentar novos instrumentos, trazemos significado, sentido às novas oportunidades de aprendizagem.

Sabemos que nossos pequenos, sempre curiosos frente a tudo o que lhes é apresentado, não perdem tempo! Querem manusear, brincar, fazer descobertas desde muito cedo.

Mas, com toda a rapidez na comunicação, que os instrumentos tecnológicos e a Internet nos possibilitam, como podemos esperar que as nossas crianças transitem por esse mundo virtual de forma segura?

Essa pergunta nos faz refletir sobre o papel da escola, dos professores, formadores nesse processo, com a grande responsabilidade de tornar a tecnologia aliada aos estudos, possibilitando acesso às informações e ao conhecimento, sempre com bons modelos e supervisão contínua.

O Colégio Pentágono acredita na capacitação dos professores para que trabalhem com as ferramentas tecnológicas, sites e aplicativos associados aos conteúdos desenvolvidos, contemplando, disparando motes das aulas, com cuidado para que as diversas alternativas, a que os alunos são expostos diariamente, sejam apresentadas de forma adequada. Quando os alunos incorporam novas mídias, valorizam o seu uso e têm sucesso.

Os computadores e chromebooks, sempre presentes em sala de aula, na officinamaker, contribuem para que os alunos tenham as informações em tempo real.

Mas ainda cabe ao professor mediar, orientar os seus alunos nos ajustes da aprendizagem às novas exigências. Com isso, a interação professor-aluno continua apoiando o bom desempenho e as grandes conquistas. A aprendizagem só ocorre quando os protagonistas do processo convergem para um objetivo comum – a educação de qualidade, seja ela digital ou convencional. É importante sempre lembrar que “os professores devem ter consciência de que a tecnologia é capaz de ajudar o professor, mas não o substitui”. (Hawkins, 1995, p.61).

Elaine Grecco Siqueira

Coordenadora do Ensino Fundamental I do Colégio Pentágono