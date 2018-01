A Biblioteca na perspectiva da Era Digital

A Era Digital, também conhecida como Era da Informação, remete aos avanços tecnológicos que surgiram com a 3ª Revolução Industrial. Um de seus reflexos foi a difusão de uma comunicação instrumentalizada pela informática e pela Internet. Nesse contexto, as bibliotecas precisaram repensar as suas práticas e se adequar às necessidades do seu público.

Estamos em processo de transição, em que as bibliotecas procuram se adaptar a esse mundo tecnológico no qual a interação entre o tradicional e o novo se faz necessária.

Com o advento da tecnologia, as bibliotecas que antigamente tinham como essência a organização dos livros para leitura e pesquisa, buscam uma nova identidade, a interação com os frequentadores, a socialização da informação e a disponibilização de novos serviços, deixando de ter somente o livro como suporte. A oferta de mídias, computadores com acesso à Internet e plataformas digitais são alguns dos atrativos para essa nova geração.

Toda essa tecnologia deve ser utilizada com o objetivo principal de atender às necessidades de seus frequentadores em tempo hábil, independente do formato da biblioteca: virtual, digital, eletrônica ou convencional.

Não basta somente disponibilizar esse aparato tecnológico; a competência dos profissionais de Biblioteconomia para selecionar, direcionar e disseminar a informação, é o grande diferencial.

Os espaços oferecidos, sejam eles virtuais ou físicos, devem ser frequentemente renovados. É importante que a biblioteca seja um ambiente agradável, acolhedor, convidativo, e disponha de locais adequados para a leitura, a pesquisa e, até mesmo, para a realização de trabalhos individuais ou em grupo.

Renovar, interagir, socializar, facilitar, incluir, privilegiar e promover são alguns verbos prioritários para que a biblioteca esteja em conformidade com a Era Digital.

Nesse contexto, a biblioteca escolar, além de interagir com o ambiente pedagógico, de forma dinâmica e proativa, suprindo as necessidades informacionais que o processo de aprendizagem demanda, contribui para a formação de leitores, pesquisadores e cidadãos integrados à sociedade globalizada.

O Colégio Pentágono vem adequando produtos e serviços a essa “nova” realidade, oferecendo a sua comunidade escolar um ambiente de Biblioteca atualizado e agradável, onde práticas tradicionais de Biblioteconomia dialogam com os recursos tecnológicos.

Uma biblioteca híbrida, em consonância com os princípios e valores do colégio – Excelência acadêmica, Formação do indivíduo, Cidadão do mundo, Parceria com as famílias e Ser feliz na escola, que tem as suas ações conduzidas de acordo com as necessidades de sua comunidade.

Para terminar, enfatizamos que a Biblioteca na Era digital está se adequando às novas tecnologias, criando uma nova identidade, de forma a atender os seus frequentadores. Para isso, deve manter uma estrutura inovadora e estimuladora de mudanças, interagindo com outras plataformas, contribuindo de forma eficaz para a difícil e desafiadora missão de continuar a fazer leitores na Era digital.

Silvete Santos, Coordenadora da Biblioteca.