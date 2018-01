Nos dias 2 e 3 de outubro de 2015 os alunos do Ensino Médio do Colégio Palmares realizarão um simulado do ENEM, elaborado pela Geekie.

A Geekie é uma empresa de tecnologia para a Educação e oferece uma plataforma adaptativa de preparação para o ENEM e para os vestibulares, com o objetivo de que o aluno seja continuamente desafiado, identificando seus pontos fortes e fracos e o incentivando de acordo com suas habilidades, buscando uma evolução constante.

Utilizada em avaliações em diversos países, a Geekie Teste considera três parâmetros importantes na avaliação de uma questão: o seu grau de dificuldade, a sua capacidade de diferenciar os respondentes com maior ou menor conhecimento sobre o assunto e o seu índice de acerto casual.

Essa plataforma já está presente em 600 escolas particulares em São Paulo e 14.000 escolas (privadas e públicas) em todo o Brasil, impactando mais de 2.370.000 alunos e conta com o apoio da Fundação Lemann.

As provas no Colégio Palmares acontecerão nas seguintes datas e horários: Data – Horário de Início – Disciplinas

02/10/2015 – 13h30min – Caderno 1: Ciências Humanas e suas Tecnologias / Ciências da Natureza e suas Tecnologias

03/10/2015 – 8 horas – Caderno 2: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias / Matemáticas e suas Tecnologias