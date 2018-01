NOVO DIRETOR COLÉGIO PALMARES

Edson D´Addio vem fortalecer a direção do Palmares

O Colégio Palmares vem, desde 1975, preparando seus alunos para a vida, com um conteúdo programático diferenciado e profissionais qualificados.

Ao longo desse tempo, o Palmares se consagrou como uma instituição séria, afetiva, que ensina o aluno a viver feliz e em plenitude, desenvolvendo valores como ética, cidadania e respeito. No Colégio, o aluno aprende com quem gosta de ensinar.

Por isso, há uma grande preocupação da instituição toda vez que um novo profissional é contratado para somar à sua equipe. E é com muita alegria que informamos que, a partir do 2º Semestre, o diretor Edson D´Addio fortalecerá ainda mais o nosso time campeão, com sua ampla experiência na área educacional.

Edson é pedagogo, palestrante e escritor, formado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE – USP) e atua há mais de 30 anos em instituições de ensino, como os colégios Pueri Domus e Vértice. Em sua carreira, exerceu as funções de professor, coordenador, orientador educacional e diretor dos ensinos Fundamental II e Médio.

Seja bem-vindo ao nosso time, Edson!