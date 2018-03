Colégio Palmares celebra 40 anos

No dia 11 de agosto de 2015, o Colégio Palmares realizou um Culto Ecumênico em comemoração aos seus 40 Anos. A cerimônia foi presidida pelo rabino Iehuda Gitelman, pelo padre Juarez de Castro e pelo pastor Ageo Silva que, juntos, deram uma bênção especial à instituição, à sua fundadora e diretora, Zilda Zerbini Toscano e a todos os presentes.

O evento contou com a presença de professores, funcionários, alunos, ex-alunos, parceiros e amigos. Após a cerimônia, houve uma apresentação musical do tenor Sérgio Senger e da soprano Ana Luísa Ramos, acompanhados pela professora Joana Senger, no teclado e outros músicos. Para fechar o evento, foi realizado um coquetel.

No decorrer da noite, a sra. Zilda recebeu diversas homenagens dos presentes, como a do secretario de Desenvolvimento Social de São Paulo e ex-aluno do Palmares, Floriano Pesaro (foto): “Obrigado Professora Zilda. A sua luz e a sua sabedoria iluminaram meu destino. Zilda Zerbini, com mão de ferro, me educou. Obrigado Professora Zilda. Obrigado professores e professoras do Colégio Palmares. Aqui estudei. Aqui aprendi a conviver. Aqui aprendi valores, ética e conceitos. Aqui aprendi a ser humano. Aqui aprendi a aprender”.