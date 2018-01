A 1ª rodada da Copa Bubbaloo Jovem Pan de Futsal Sub16 aconteceu no dia 01.10.2015, no Consa (Colégio Nossa Senhora Aparecida). O placar do jogo foi 5 Palmares x 1 Nsa. Sra. das Graças (Gracinha), com transmissão pela Jovem Pan.

A 2ª rodada vai acontecer no dia 08/10/2015, quinta-feira, às 20h45min, na Chácara Campos Salles – R: Rio Verde, 1022 – Freguesia do Ó.

Venham torcer por nossos atletas!