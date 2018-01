Qual biblioteca você quer para a sua escola?

Por Eric Netto e Guilherme Alvarenga

O projeto REMAKE começou a partir de uma vontade de mudança na biblioteca Paulo Pan Chacon, da Unidade Cerro Corá, que já identificávamos desde o ano passado. Sentíamos um momento oportuno para transformar o espaço da biblioteca. Na organização espacial que temos hoje, estantes de livros e mesas de leitura e de computadores encontram-se separadas em dois blocos.

O objetivo da mudança é integrar o acervo ao espaço de leitura, dando início à aproximação do que já ocorre no espaço do CLIP (Centro de Leitura, Informação e Pesquisa), na Unidade Girassol do Oswald. Lá, a leitura, a pesquisa e uso de equipamentos e livros convergem numa inteireza do espaço. Pensamos em instigar essa transformação também na Cerro Corá, em um processo em que os alunos estivessem implicados desde o início.

Buscamos, ainda, garantir alguns quesitos já existentes na biblioteca Paulo Pan Chacon, como a visibilidade dos diversos pontos da biblioteca pelo usuário e pelos responsáveis pelo espaço, a flexibilidade de utilização durante as aulas em biblioteca, um bom trânsito interno e uma boa ventilação.

Esses foram os principais pontos que nós, educadores de biblioteca, engajados em uma vontade comum com os alunos, passamos a discutir e a buscar tornar uma mudança real. Para isso, formamos alguns grupos de trabalho que passaram a se reunir periodicamente na biblioteca. Após um ciclo de reuniões durante esse primeiro semestre, fomos planejando e executando o passo a passo do projeto.

A sequência de ações foi a seguinte:

Realização de uma planta baixa interativa que ficasse disponível na biblioteca, para que os alunos pudessem montar projetos e registrá-los como propostas de reformulação do espaço;

Divulgação dos 3 melhores projetos para votação pelos alunos, para escolha do projeto a ser implementado;

Implementação do projeto escolhido, junto aos alunos;

Realização, no modelo das ações acima, uma sinalização interna inspirada no atual CLIP, com logotipos para as bibliotecas do Oswald.

Construímos a planta baixa no ateliê de artes. Foi feito um modelo imantado em que foram representadas as áreas das mesas, estantes e área total da biblioteca. Essa planta baixa ficou disponível no mural metálico na biblioteca por cerca de um mês e meio. Como ela funciona como os ímãs de geladeira, foi fácil manipular a planta e formular diversos croquis.

As três melhores opções estão disponíveis para votação entre os alunos até dia 28 de junho. Esses são os projetos:

Projeto A

Projeto B

Projeto C

No momento, estamos na fase de votação do melhor projeto (se você for aluno do Oswald, vote por aqui). O desafio para o início do semestre que vem será implementar a nova biblioteca, realocar móveis e estantes e retornar organizadamente o acervo aos seus endereços. Ao fim dessa fase, faremos uma reinauguração da biblioteca Paulo Pan Chacon.

Alunos que estão participando da organização do REMAKE:

Alice Marcondes Crisci, Danilo Salgado Natal, Felipe Oliveira de Freitas, Isabela Ng Rios, Maya Matta Lopes, Natália Zabotto Udiloff, Paulo Orenbuch Hendel, Sabrina Pegorin Brier, Sophia Breschgliaro Moreto, Victor Luís Gama Rodrigues, Vitor Vieira de Castro.

Tutores:

Eric Netto

Guilherme Alvarenga