Oficinas no Oswald: construindo novas experiências de aprendizagem

Uma questão sobre a qual muitos educadores e instituições vêm se dedicando nos últimos tempos refere-se à necessidade de repensarmos os currículos e as rotinas dos alunos no cotidiano escolar. No Oswald, esse tem sido um tema de constante debate da equipe, e tem gerado uma série de práticas que, entre outros pontos, buscam alterar as formas tradicionais de uso do tempo e do espaço da escola nos processos de aprendizagem dos alunos. Isso envolve a discussão sobre o trabalho do professor e dos alunos, a busca de novas formas de organização do currículo e o uso das tecnologias e ferramentas de comunicação como elementos que impulsionam a construção diária de nossa escola.

Um dos projetos mais recentes no qual estamos desenvolvendo novas estratégias e dinâmicas é o curso Oficinas, oferecido para os alunos do 7º , 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II. As Oficinas tem como objetivo central a proposição de um problema que exija do aluno uma ação concreta, ou seja, que ele efetivamente coloque a “mão na massa” na sua resolução. Elas são organizadas de forma multisseriada, com alunos de 7º, 8º e 9º ano trabalhando em conjunto. O curso amplia a variedade de temas para serem escolhidos pelos estudantes e oferece outras oportunidades de convivência e aprendizagem.

Os temas das oficinas possibilitam a realização de trabalhos de distintas naturezas: tecnológica, política, manual (reforma e construção), artística, social (organização e realização de evento) e empreendedora. Para isso, contamos com uma equipe de responsáveis pelas oficinas na qual temos educadores de várias áreas, como Cinema, Engenharia, Gastronomia, Jornalismo, Design e Moda, entre outros.

O site das Oficinas (www.colegiooswald.com.br/oficinas) apresenta mais detalhes sobre o projeto, e tem um pequeno vídeo de apresentação de cada uma das áreas. Convidamos você a navegar por ele e dialogar conosco sobre as Oficinas, que estão sendo um interessante laboratório de novas práticas e linguagens dentro do espaço da escola. Publicaremos nos próximos posts alguns exemplos de produções que estão sendo realizadas por nossos alunos, e que servirão como ilustrações desse processo em andamento. Por hora, podemos dizer que ele está sendo extremamente provocador e instigante frente aos anseios e desejos, por uma escola em permanente inovação e que proporcione uma diversidade de experiências significativas para alunos e educadores.