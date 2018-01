Oficina “Criando um Livro Ilustrado – Suas Letras e seus Traços”

“Criando um Livro Ilustrado – Suas Letras e seus Traços” é uma das doze oficinas oferecidas aos alunos de 7º a 9º ano do Ensino Fundamental do Oswald. Confira a entrevista com Cynthia Gyuru, ex-aluna do Oswald e responsável pelo curso:

– Como é trabalhar com estudantes com faixa etária misturada?

É um super desafio. Estou descobrindo como lidar com situações com alunos de diferentes maturidades. Acho muito enriquecedor para eles – na escola muitas vezes o aluno mais velho pouco repara no mais novo e aqui eles estão no mesmo barco, com as mesmas propostas de trabalho, dialogando.

– O que vocês já fizeram nesses dois primeiros meses? O que estão fazendo no momento?

O objetivo da minha oficina é desenvolver um livro ilustrado, individualmente. A ideia é experimentar no primeiro semestre diversas técnicas e exercícios de narrativa ilustrada, para no segundo semestre o aluno focar no livro dele. Já trabalharam com desenho cego, colagem, desenho de observação com interferências de colagens, aquarela, desenho conjunto, narrativas ilustradas a partir de trava-línguas e frases (extraídas do “Livro das Perguntas”, do Pablo Neruda), fizeram um livretinho-objeto, cuja ideia foi trabalhar a escrita como imagem, como desenho (vimos um pouco dos poetas concretos, Arnaldo Antunes, Leonilson). A produção é bem ativa, temos atividades práticas em quase todas as aulas.

– Como você sente que os alunos estão vivendo esse processo?

Alguns estão super envolvidos, trabalhando em casa, animados e concentrados nas propostas de aula. Vejo que naturalmente encontrarão seu próprio caminho no desenvolvimento do livro. Outros ainda meio perdidos, muito preocupados em “desenhar corretamente”. É um desafio quebrar esse paradigma de que desenho bom e resolvido é desenho bonito.

Leia abaixo o relato de Nina Goulios, estudante do 9º ano que faz parte da oficina de Livro Ilustrado:

A criação das Oficinas foi uma ideia muito boa! A oficina de Livro Ilustrado é aquela aula que me deixa ansiosa a semana inteira. Começamos trabalhando com desenho cego, que é um tipo de desenho que você desenha o objeto sem olhar o papel e, quando terminado, forma um desenho super legal e muitas vezes divertido.

Depois começamos a trabalhar mais com colagens e, a partir de perguntas que a Cynthia fazia, tínhamos que desenvolver as colagens em resposta a essas questões. Atualmente estamos trabalhando com um pequeno livrinho de dobraduras cujo objetivo é fazer desenhos focados nas palavras – de um certo modo, desenhar com as palavras. O objetivo final dessa oficina é fazermos um livro ilustrado, como o próprio nome diz.

Para mim a oficina está sendo bem diferente das outras aulas, pois como já disse antes não temos nota nessa matéria e estou amando isso, pois assim me sinto mais livre!