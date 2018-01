Este post foi produzido integralmente pelos alunos e alunas de 7º a 9º ano que fazem parte da Oficina de Jornalismo e Mídias Digitais.

No Colégio Oswald, foi realizado um trabalho de Fotojornalismo no curso de Oficinas (para saber mais sobre os cursos das Oficinas, clique aqui). A proposta foi apresentar aos alunos do curso “Agência de Notícias” uma forma visual de jornalismo, que não se baseia somente em texto, a forma mais usual. Os alunos, organizados sozinhos ou em grupos, saíram pela escola para fotografar o ambiente e mostrar visões diferentes. Alguns optaram por mostrar o ambiente de forma objetiva, enquanto outros tentaram transmitir olhares mais abstratos e reflexivos.

“Foi difícil transpor para a imagem a minha visão sobre o colégio. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito satisfeita com os resultados porque cada um poderá interpretar de seu jeito as fotos que tiramos”, diz Mariana Ohara, estudante do 9º ano que participou da atividade. Já Tomás Steffen, do 7º ano, relata: “No início foi complicado escolher um tema, mas no final decidimos por fotografar o esporte no Oswald. Gostei de sair pelo colégio para isso e achei diferente de qualquer outra aula”.

Entre os diversos temas abordados, houve trabalhos que mostram os privilégios de se estudar em uma escola particular e a convivência e rotina entre os alunos. Entretanto, outros grupos optaram por mostrar a arte nos espaços da escola e transmitirem emoções.

Durante o mês de setembro, faremos a montagem da mostra “Novas Óticas”, de uma forma muito especial! Aguarde!

Veja aqui a galeria de fotos completa e alguns depoimentos dos alunos e alunas:



