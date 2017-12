Maio literário

Dois importantes eventos do Oswald dedicados à Literatura aconteceram no mês de maio: a Semana Literária e o Concurso de Declamação de Poesia.

Seja em um mergulho na obra de um autor ou no contato com a poesia em suas formas expressivas de declamação, os alunos do Oswald passam, durante o mês de maio, por momentos de imersão profunda na literatura. Para além da força que a leitura e investigação de textos literários têm ao longo da trajetória escolar do aluno oswaldiano, existem dois momentos em que o Colégio envolve toda a comunidade com a literatura: a Semana Literária e o Concurso de Declamação.

A Semana Literária acontece desde 2012 no Colégio e, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, tem como proposta o aprofundamento no estudo de um autor. A partir desse enfoque, o trabalho com a palavra passa a uma nova esfera, em que os aspectos criativos e expressivos do texto são integrados a sua função informativa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diferente dos anos anteriores, em 2015 a escolha considerou as variedades formais próprias do texto literário, selecionando para os trabalhos uma autora prosadora: Clarice Lispector. As principais obras trabalhadas foram contos, lendas e crônicas, assim como notas biográficas. Além da leitura, os alunos exploraram novas composições e realizaram trabalhos que traduzem as obras para outros registros, como a linguagem audiovisual, gestual e até mesmo sensorial. As turmas compartilharam trabalhos diversos, desde exposições plásticas a interpretaçôes de trechos, releituras ou até mesmo uma encenação do julgamento de Clarice, baseado na história A mulher que matou os peixes.





Na Unidade Cerro Corá, o Ensino Fundamental II e Médio também tiveram uma experiência om a literatura neste mês. A Semana Literária ocorreu no início de maio e contou com a exibição dos documentários Só 10% é mentira, que comenta o trabalho do autor mato-grossense Manoel de Barros, e Palavra Encantada, que conecta poesia e música na história brasileira. Além disso, os alunos engajaram-se em rodas de conversa com autores da cena contemporânea, como Del Candeias, Jailson de Almeida, Paulo Neto e Julia Hansen. Nessas experiências, eles puderamconhecer o processo criativo dos escritores e se aproximar do fazer poético.

Ao fim do mês de maio, todo esse percurso de aproximação com a literatura culminou no Concurso de Declamação de Poesias, que acontece tradicionalmente há mais de 20 anos no Oswald. Além da experiência expressiva de subirem ao palco, os participantes passam por um percurso de preparação que vai desde a escolha do poema – auxiliada pelos professores das áreas de Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras e Literatura – até os ensaios com a equipe de Artes Cênicas do Oswald, que auxilia na expressão corporal, na inserção de elementos na declamação e no trabalho com a voz e dicção. O Concurso de Declamação deste ano ocorreu em 23 de maio e contou com aproximadamente 30 participantes, entre alunos, ex-alunos, pais e funcionários, que subiram ao palco para dar vida a poesias consagradas ou autorais.

A sequência de momentos que incentivam o vínculo com a literatura tornaram o mês de maio extremamente especial para a comunidade oswaldiana. Os alunos extrapolam sua vivência com a leitura, interpretação e criação de textos para além da sala de aula, permitindo que a literatura infiltre no cotidiano escolar.