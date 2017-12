“Evento une elementos lúdicos, competitivos e de convivência”, afirma Patrício Casco, professor de Educação Física da Unidade Girassol

Esta semana aconteceu o 15º Festival de Jogos e Brincadeiras da Unidade Girassol. Na entrevista a seguir, Patrício Casco, um dos professores de Educação Física da Unidade Girassol, fala sobre os objetivos do evento, além de contar como são formadas as equipes.

Por que o nome Festival de Jogos?

Quando falamos em festival, podemos colocar a competição como parte do evento, e não como carro-chefe. O Festival de Jogos tem uma característica lúdica, em primeiro lugar. Nós falamos muito da integração, da arte do encontro, da convivência e da troca entre as pessoas, entre alunos e professores.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Qual o intuito do Festival?

A ideia do festival é propiciar um momento em que as crianças possam brincar, competir, exercitar grupos de ação, montagem de estratégias, desenvolver uma série de conceitos referentes à convivência, valores ligados a ganhar, perder, fazer parte da mesma equipe.

Conversamos muito com os alunos sobre os companheiros serem aqueles que fazem parte da mesma equipe, e sobre os seus oponentes serem seus parceiros. É uma colocação totalmente diferente da ideia de adversário; o parceiro que está do outro lado vai fazer de tudo para você dar o melhor.

Oponentes-parceiros podem se tornar amigos?

Claro. A amizade está além do companheirismo e da parceria. Os pontos do Festival desaparecem dois dias depois, já uma amizade que você tenha feito nos jogos pode durar a vida inteira. O mais importante são os amigos que você faz, seja dentre os seus companheiros de equipe ou mesmo com os seus oponentes; oponentes podem se transformar grandes amigos por conta da oposição que exerceram um ao outro. É por isso que dizemos que o Festival tem sentido lúdico, competitivo e de convivência, ao mesmo tempo.

Como é a preparação do Festival?

Consideramos o Festival como o período todo de um mês que antecede os dois dias de jogos. Todas as atividades de Educação Física do colégio de uma maneira geral voltam-se para esse momento.

Quais são as modalidades dos jogos e como são formadas as equipes?

As equipes são escolhidas pelos alunos e montadas por nós. Todas as classes se dividem em quatro, e eu, daquilo que conheço dos grupos, monto as cores (vermelho, amarelo, branco e azul). No caso do 3º, 4º e a 5º ano, os alunos se misturam nessas quatro cores. Também existe o grupo formado pelo G5, 1º e 2º ano. Esse grupo não tem competição, nem divisão em cores; tem todos os jogos, todas as brincadeiras, uma série de atividades produzidas pelos professores e trabalhadas com os alunos.

Existem modalidades de quadra, de praça e de mesa. Os jogos de quadra são Câmbio, Linha de Mira, Tchoukball e Futsal. Nos outros espaços, há uma série de atividades, como Futebol de botão, Xadrez, Damas, Bola-de-gude, Cara-a-cara, entre muitos outros. As inscrições acontecem apenas para os jogos de quadra; os outros jogos são por desafio. Se eu sou do vermelho e você do azul, eu desafio você para um jogo de Xadrez, por exemplo. Existe uma pontuação extra de participação. Se você tem a iniciativa de desafiar o outro a fazer uma partida, você ganha um ponto logo de cara. Tanto a participação quanto a competição são valorizadas na pontuação.