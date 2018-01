Correspondentes Estudo do Meio: São Luiz do Paraitinga

O 6º ano esteve esta semana em São Luiz do Paraitinga, no Estudo do Meio, projeto interdisciplinar de História, Geografia e Ciências. Neste post, as alunas Alice Pontual, Beatriz Delfim, Beatriz Ramos e Sabrina Brier contam como foi um dos dias da viagem*.

Olá, companheiros do Oswald!

Gostaríamos de compartilhar com vocês como está sendo o nosso Estudo do Meio em São Luiz do Paraitinga.

Na primeira parte do dia, nos reunimos no coreto da cidade e nos dividimos em doze grupos de trabalho de alunos das duas turmas (6ºA e 6ºB). Organizados dessa forma, fizemos uma atividade na qual deveríamos localizar e reproduzir imagens de fotos que recebemos, algumas mais antigas e outras mais recentes, de locais específicos da cidade. Em cada um dos grupos havia um adulto e aproximadamente cinco alunos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após essa primeira etapa, fomos separados em dois grandes grupos, para almoçar e finalizar as atividades do dia. Após o almoço, o grupo 1 foi em um micro ônibus e subiu até a metade do morro do Mirante, depois seguimos a pé até o topo.

Ao chegarmos lá, os professores Nelson, de Ciências, e Tarso, de Geografia, deram explicações sobre os ambientes rural, natural e urbano. Com essas informações, fizemos algumas partes da apostila que recebemos para o Estudo do Meio. Depois, fizemos uma atividade de Geografia, em que o professor Tarso nos ensinou como localizar cada ponto cardeal, a partir do Sol.

Já o grupo 2 se dirigiu para a Igreja das Mercês, com o professor Rodolfo, de História, e ouviu como ela foi construída, derrubada pela enchente e como foi restaurada. Várias das peças que complementam essa igreja foram recuperadas e restauradas pelos moradores da cidade após a enchente.

Visitamos também a Igreja Matriz onde vimos toda a recuperação e restauração também feita pelos moradores. É incrível, até vimos um pedaço de parede que não havia despencado e por isso a preservaram.

Também participamos de mais duas atividades: uma na fecularia da cidade e outra perto da Igreja Mercês, onde fizemos paçoca salgada e doce.

Após o término das atividades desse primeiro dia seguimos os dois grupos para a pousada, participamos de um jogo e jantamos. Depois fizemos uma fogueira, ouvimos histórias e poemas de um senhor contador de histórias e cordéis, o Ditão.

*O projeto #CorrespondentesEstudoDoMeio é uma parceria entre estudantes, equipe de comunicação e coordenação pedagógica do Oswald e tem como objetivo incentivar a participação dos alunos nas coberturas dos Estudos do Meio. Acompanhe!