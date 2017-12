Compartilhando práticas, construindo diálogos

A preocupação com o compartilhamento e divulgação de nossas práticas levou o Colégio Oswald a investir, nos últimos anos, na criação de canais que transportam o cotidiano escolar e os projetos pedagógicos para além das paredes da escola. Desde 2011, uma equipe específica de Comunicação produz diariamente conteúdos para as redes e plataformas do Oswald, além de inserir as questões e técnicas da Comunicação nos projetos de sala de aula.

Atualmente, diversos trabalhos – da Educação Infantil ao Ensino Médio – desafiam nossos alunos a desenvolverem produções nos formatos de textos jornalísticos, conteúdos audiovisuais e publicações digitais, levando os envolvidos a ampliarem seus repertórios e conhecerem diferentes linguagens. Procuramos gerar uma experiência na qual os alunos não sejam somente consumidores de notícias e conteúdos diversos, mas também autores e produtores de materiais significativos e relevantes para a sua formação e para o compartilhamento com um público mais amplo.

Nesse cenário, a proposta do blog vem complementar e trazer novas possibilidades para dialogarmos sobre o cotidiano de nossa escola. Aqui serão publicados posts sobre trabalhos que ilustram o Projeto Pedagógico do Oswald – intimamente ligado à inovação, ao uso de novas tecnologias e práticas educacionais que renovem o espaço escolar tradicional –, assim como produções dos alunos que estejam envolvidas com o universo das notícias e da web, encontrando nesse espaço uma porta de saída para o mundo extraescolar. Acreditamos que tanto pequenos fragmentos do dia a dia dos alunos como o relato de grandes projetos poderão ser muito significativos e servirão como ponto de partida para uma conversa e uma reflexão entre os autores desse blog, que serão os alunos e educadores do Colégio Oswald, e vocês, nossos novos leitores.

Bem-vindos a esse novo espaço e aguardem nosso próximo post!