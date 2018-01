Artes Digitais no 6º ano

Este ano, no 6º ano do Ensino Fundamental II, foi criada uma nova frente de Artes, complementando as possibilidades curriculares dos cursos de Artes e Educação Física no Oswald. Tradicionalmente, os alunos distribuem-se entre três frentes (Artes Visuais, Teatro e Música), nas quais cursam um semestre letivo. A concepção desta amplitude curricular é possibilitar aos alunos a experimentação em diferentes linguagens. Mais adiante, durante os anos finais do Fundamental II e no Ensino Médio, os alunos do Oswald poderão escolher entre os diferentes cursos e ampliar sua formação artística e corporal.

Em 2015, integrou-se às frentes o curso de Artes Digitais, que tem como objetivo instrumentar os alunos com recursos digitais do universo dos computadores, de softwares de desenho 3D, ferramentas digitalizadoras e outros, a fim de oferecer mais uma linguagem de expressão artística. Saiba mais sobre o curso no vídeo, que conta com a entrevista com o professor e ilustrador Daniel Vardi: