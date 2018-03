Yoga para crianças. Por quê?

Vivemos num mundo voltado para o exterior. Estamos sempre tão ocupados, cumprindo normas pré estabelecidas pela sociedade, que nem temos tempo para saber ao certo o que queremos e quem realmente somos.

Isto gera insegurança, insatisfação, desconforto e diversas doenças. A vida nos tem levado a necessidade de ter e não de ser.

É este legado que queremos deixar para as nossas crianças?

Temos constatado um número bem significativo de crianças consideradas hiperativas, rebeldes, problemáticas, depressivas, doentes.

O ensino do yoga nas escolas é fundamental para que as crianças mudem esta forma de viver na qual estamos engajados. Desde cedo, na prática, elas começam a olhar pra dentro, a reconhecer seus reais interesses, seu real potencial e aptidão para escolher no futuro uma vida que lhes dê prazer e realização.

No meio yoga recreação a prática do yoga para crianças menores de 6 anos. Uma aula lúdica, onde a criatividade, o desenvolvimento da psicomotricidade e o aprendizado da verdade, do contentamento, da não violência, do desapego, da limpeza, da confiança, da compaixão e generosidade são ensinados em forma de estórias do cotidiano das crianças.

Introduzimos a prática de Yoga para os grupos dos alunos do integral e as aulas se desenvolvem através de brincadeiras visando o companheirismo, a cooperação, o respeito consigo e com o outro, já familiarizando os pequenos com a prática. São desenvolvidos exercícios de respiração específicos para esta idade, fortalecendo a imunidade das crianças. Os exercícios físicos fortalecem os músculos e ossos, os exercícios de relaxamento combatem o estresse e acalmam, e os exercícios pré meditativos aumentam a capacidade de concentração, além de induzir a paz.

Estudos científicos já comprovaram que a prática do yoga para as crianças reduz o excesso de peso, aumenta a autoestima, ajuda no desenvolvimento de músculos, flexibilidade nas articulações e coluna vertebral, aumenta a oxigenação das células, massagea os órgãos internos, aumenta a capacidade de concentração, criatividade, imaginação e memória, equilibra emocionalmente tanto crianças hiperativas como crianças tímidas, melhora a qualidade do sono, melhora o rendimento escolar, diminui os problemas relacionados com a disciplina. Melhora a interação com outras crianças , o relacionamento com os pais, com os irmãos, amigos e com a sociedade em geral.

A prática faz com que as crianças acreditem em seu potencial e que sigam seus sonhos na busca da auto realização . Desenvolve o contentamento e a alegria. Quanto maior for o número de crianças alegres e realizadas , maior será o número de adultos capazes de mudar a sua sociedade, onde paz e a justiça sejam realidade.

Fica aqui o convite! Vamos praticar o Yoga!!

Ivana Gomes

Professora de Yoga dos Grupos do Integral I e II