VOLTA ÀS AULAS ou DE VOLTA PARA AS AULAS?

Assistindo a um programa jornalístico na semana passada, uma das pautas presente foi “Volta às aulas”. Aguardando os comentários, observo que todos foram negativos.

Na volta à rotina escolar, a expectativa de caos no trânsito e os transtornos de ansiedade que envolve alunos de diferentes níveis, assim como os familiares.

Continuo aguardando que mais alguma coisa fosse acrescentada ao debate e nada surgiu, ficando apenas a pesada relação entre escola e sociedade.

Pensando então no que realmente a escola representa, resolvi alterar seu tão conhecido título “Volta às aulas”, para “De volta para as aulas”, relacionando ao que estamos tão acostumados nos tempos atuais, ao lançamento de etapas subsequentes que o cinema nos apresenta, gerando ansiedade, expectativa e como resultado final grande público.

Assim foi com Star Wars e o retorno de Jedi, sua sétima etapa; De volta para o Futuro que completa 30 anos e já nos impulsiona aguardar o dia 21 de outubro de 2015, data prevista no filme para o futuro acontecer; Velozes e Furiosos 7 e a expectativa do oitavo filme sem a presença de Paul Walker, entre tantos outros.

A escola também se prepara para sua segunda etapa, desde limpeza, reparos e atualizações, assim como a preparação de seus educadores através de encontros reflexivos e aprofundamento nas práticas pedagógicas.

Nesta semana, a escola reabre as portas para que seu público volte na alegria do reencontro e na expectativa do conhecimento.

E quanto ao trânsito? É vida que segue!

Marcia Gemignani Garcia

Professora do 2ano – Ensino Fundamental I