Um visita mais que especial ….. As Bibliotecas da USP

Os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do Ofélia realizam, ao longo do ano, um trabalho de conclusão de curso. A ideia deste trabalho é introduzi-los no universo da pesquisa, bem como possibilitar aos estudantes a possibilidade de elaborar um trabalho que seja de seu interesse, relevante e autoral.

Para o desenvolvimento da pesquisa, é fundamental uma seleção de referências bibliográficas atuais e confiáveis. Mesmo vivendo em um momento de amplo acesso à informação, onde – via internet – é possível acessar as mais variadas fontes, uma das etapas desta pesquisa é realizada nas bibliotecas da USP.

Todos os anos organizamos uma visita à USP para possibilitar o contato com as bibliotecas das faculdades. A dimensão da Cidade Universitária impressiona tanto quanto as diferentes situações enfrentadas e a diversidade de estudantes, professores e funcionários.

Almoçar no bandejão, caminhar pelas ruas do campus, descobrir os mecanismos das diferentes bibliotecas visitadas, fornece aos estudantes muito mais do que um enriquecimento bibliográfico de seus trabalhos: possibilita uma experiência única de convivência com a diversidade dentro de uma das maiores universidades da América Latina.

Acompanhe um clip da última visita realizada com o Grupo do 3º Ano do Ensino Médio no dia 21 de setembro!

Professor Guilherme S. Ribeiro Gomes – Filosofia – Fundamental e Médio

Professor Henrique Yukio Kurosaki – Biologia Ensino Médio