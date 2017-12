A Pesquisa Cientifica e o Trabalho de Conclusão de Curso

Pensando no desafio de vivenciar a pesquisa científica, desenvolver a reflexão e levando-se em conta a exigência dos cursos de graduação, o Ofélia conta com o projeto de Conclusão de Curso, para os estudantes do 3º Ano do Ensino Médio.

Nossos objetivos, neste projeto, são: adotar uma postura investigativa, buscar novos conhecimentos e apropriar-se do conhecimento produzido. Acreditamos que, tais habilidades, contribuirão para a definição da futura profissão e para o desenvolvimento da vida acadêmica e profissional dos nossos alunos.

A equipe de professores do 3º Ano do Ensino Médio são os responsáveis e os orientadores dos trabalhos propostos pelos estudantes, que tem a autonomia para escolher o tema de seu projeto.

O Trabalho de Conclusão de Curso tem caráter analítico e não simplesmente descritivo. Por isso, é necessário que o estudante parta de um problema de pesquisa (uma pergunta) que será respondida afirmativa ou negativamente com o desenvolvimento da pesquisa.

Algumas etapas são fundamentais para o início das pesquisas:

A Escolha do Tema – A etapa aborda o problema, bem como as hipóteses que motivam a pesquisa científica. A pergunta chave para esta etapa é o que se pretende pesquisar?

Escolha do Professor Orientador.

Após a definição do tema, o estudante deve entregar a proposta do projeto de pesquisa, contendo: Introdução, Assunto, Tema, Delimitação do tema, Hipóteses, Objetivos, Justificativa, Metodologia, Base teórica, Cronograma e Referências.

O Tema é o ponto de partida. É bom delimitar o que se vai pesquisar: Arte? Religião? Grandes Impérios? Revoluções? O Professor Orientador analisará se o Tema é viável, orientando quanto ao material bibliográfico.

Antes de coletar informações, o estudante deve fazer o plano da pesquisa, com as questões básicas que precisam ser pesquisadas. Antes da pesquisa de campo, é preciso ter a base teórica pensada e esboçada numa primeira redação.

Fonte – O professor orientador indicará bibliografia e algumas sugestões de onde achar o que se procura. Em questões de atualidade, principalmente, as melhores são jornais, revistas, centros de pesquisa, órgãos públicos e organizações não-governamentais. Também podem ajudar entrevistas com especialistas e pessoas que viviam ou tenham vivido o que você está pesquisando: imigrantes, moradores de um bairro, operário, artista ou políticos. Use a Biblioteca.

Anotações e Redação – Quando sair a campo, um caderno de anotações é sempre útil para registrar tudo o que ajude a responder às perguntas do plano de pesquisa. Registrar as respostas que interessam e anotar o nome da obra e do autor, no caso de revistas ou jornais, o nome da publicação, a data e o número da edição são fundamentais. Copiar o que está nos livros é uma tentação, muitas vezes, a resposta completa vem de várias fontes. O melhor é construir o próprio texto e na dúvida peça ao seu orientador para ler.

Os temas abordados, em 2015, pelos estudantes foram os mais variados possíveis e desenvolvidos a partir do interesse de cada um. A liberdade de escolha estimulou a criatividade e o debate estudantes/professores das diferentes áreas do conhecimento.

Acompanhe os temas dos trabalhos que serão apresentados pelos estudantes do 3º Ano de 2015, para a banca de profissionais e professores.

Cronograma de Apresentação

30 de novembro – 2ª feira

Sabrina Farber – A institucionalização de crianças abandonadas no Brasil

Orientador: Prof. Luis Fernando Massagardi

Letícia Alvares Antunes – O papel do feminismo nas conquistas sociais feitas pelas mulheres

Orientador: Profª Cecilia Vecina

Lia Kalil Ranieri – A importância do Mangá para o público feminino

Orientador: Prof. André Renato Oliveira

Thiago Guimarães Borlenghi – Constantin Stanislavski e a importância do seu método para o ator ocidental

Orientador: Prof. Alexandre Ogata

Gabrielle Palmerio Braga – O mito da criação nas mitologias Grega e Egípcia

Orientador: Prof. Luis Fernando Massagardi

Maria Teresa Sanchez Levy – A influência da cybercultura na Educação

Orientador: Prof. Guilherme Gomes

01 de dezembro – 3ª feira

Rafael Slomovic Bortman – UEFA: Champions League

Orientador: Prof. Carlos Henrique Faria

Guilherme Rugai Pereira Leite – A arquitetura clássica e moderna da cidade de São Paulo: relações e influências do passado histórico com o presente moderno

Orientador: Profª Cristiane Bastos

Matheus Barbosa Rubio – Vídeo-games e violência

Orientador: Prof. André Renato Oliveira

Kayo Moura Costa e Silva – A crise financeira dos clubes brasileiro: um olhar sobre os clubes paulistas

Orientador: Prof. Carlos Henrique Faria

Sofia Colósio Rosenbaum – Behaviorismo em Laranja Mecânica

Orientador: Profª. Cristiane Bastos

Luca Ranieri de Castilho – Torcidas organizadas no Brasil: proibir ou não?

Orientador: Prof. René Araujo

Raphael Adler Zolko – A inclusão da música na Grécia e seu caminho até a música barroca

Orientador: Prof. Guilherme Gomes

02 de dezembro – 4ª feira

Lucca Medeiros Maia – Crise de 2008 por um olhar Keynesiano

Orientador: Prof. Rene Araujo

Nathalia Franco Sieradzki – O tratamento com o riso: os Doutores da Alegria e a recuperação dos pacientes em internação hospitalar

Orientadora: Profª Ana Carolina Bernardini

03 de dezembro – 5ª feira

Paola Portabales Mosquera de Barros – As cores como ferramenta do Marketing e do neuromarketing

Orientador: Prof. Henrique Yukio Kurosaki

Sofia de Sousa Pinto Torres Freire – Diferenciais de um ensino bilíngüe para um ensino regular

Orientador: Profª Thaís de Souza Boueri

Anna Carolina Guimarães Borlenghi – Intercâmbio: a experiência do adolescente no exterior

Orientadora: Profª Thais de Souza Boueri

04 de dezembro – 6ª feira

Maria Eduarda Sales Horta Del Manto – Loucos anos 20: as mudanças na moda feminina

Orientadora: Profª Ana Carolina Bernardini

Carolina Dias Garcia Pereira – Anarquismo

Orientador: Prof. Daniel Justi