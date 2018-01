Pensando no desafio de vivenciar a pesquisa, desenvolver a reflexão e, levando-se em conta a importância que a pesquisa assume na formação crítica de um cidadão, o Ofélia Fonseca tem na sua proposta pedagógica este procedimento no 3º Ano do Ensino Médio.

O objetivo desta proposta é levar o estudante a perceber a importância da associação da teoria e prática para uma formação sólida nos estudos, explicitar os procedimentos metodológicos necessários para a pesquisa, seja no mundo acadêmico, seja no mundo profissional e evidenciar o caráter reflexivo na formação intelectual do estudante no Ensino Médio.

Todos os Professores do 3º Ano do Ensino Médio são responsáveis e são os orientadores dos trabalhos propostos pelos estudantes, que tem a autonomia para escolher o tema de seu projeto.

Quando pequenos passamos do desapego da família ao convívio social e abrimos espaço às novas pessoas; seguimos rotinas que transformam o sentido da organização; realizamos tarefas que desafiam nosso raciocínio e que nos colocam diante de novos conhecimentos.

Claude Rivière classifica como ritos profanos (o que não é sagrado) o cotidiano escolar que propicia mudanças e conquistas constantes.

Mas, ao chegarmos ao final do Ensino Médio surge o desafio de elaborar um TCC.

Trabalho de Conclusão de Curso traz em si o momento que o estudante consolida todo seu aprendizado, desde a escolha de seu tema ao desenvolvimento pertinente de suas pesquisas, finalizando com a exposição oral a um público diferenciado de seu habitual cotidiano.

“A vida é um processo de mudança. Que aquilo que muda substitui aquilo que antes vinha”, Mario Sérgio Cortella.

Dessa forma, toda vida escolar, como num passe de mágica, adquire sentido nesse momento e o jovem estudante percebe que todo empenho ultrapassa suas aflições, visualizando o futuro e o que busca aplicar na sociedade.

Próxima etapa, a formatura, que festejada como uma conquista, dá início a uma nova fase da vida.

Profª. Marcia Garcia