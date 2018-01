Rito de Passagem do 5º para o 6º Ano e do 9º para o Ensino Médio sempre um novo desafio ….

Todos os anos o grupo do 5º Ano espera ansioso pelo dia do encontro com os estudantes do 6º e 7º Ano que carinhosamente preparam explicações e orientações da nova rotina que os aguarda.

Novos horários, novos professores, novas disciplinas, autonomia ampliada, novas conquistas…com novos conhecimentos e saberes.

E para o grupo do 9º Ano a recepção pelos estudantes do 1º do Ensino Médio mostra um desafio ainda maior.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um olhar especifico para as competências e habilidades que os vestibulares e mercado de trabalho exigem, mas o foco principal é na formação acadêmica e intelectual. Conhecem também alguns dos projetos específicos que fazem parte da nossa proposta, como por exemplo, o trabalho de conclusão de curso (TCC), os simulados periódicos e as mesas redonda com os profissionais das áreas de interesse dos estudantes.

Acompanhe a reflexão da Coordenadora Solange Souza que fala desses dois momentos significativos dos estudantes do 5º e 9º Ano do Ensino Fundamental.

Equipe Educacional do Ensino Fundamental II