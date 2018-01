Revista Digital !! mais um veículo de comunicação ..

Um dos mais altos ideais que orientam nosso trabalho aqui no Ofélia Fonseca é o de uma educação para a cidadania, praticada e promovida cotidianamente, sendo nossos estudantes seus grandes protagonistas. Como diz o grande educador Paulo Freire: “A Escola Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo, que, coerente com a liberdade, não se recusa a viver a experiência tensa da democracia.”! ! !

Desse modo, valorizamos com veemência a integração harmônica e o trabalho colaborativo entre todos os diversos agentes do processo escolar: estudantes, suas famílias e amigos, professores, equipe gestora e profissionais das mais variadas áreas e atribuições, todos envolvidos na construção de um futuro coletivo, “tecendo uma manhã-tenda onde caibam todos”, no dizer do poeta João Cabral de Melo Neto.! ! !

Para tanto, uma estratégia fundamental é a comunicação, que se deve fazer multilateral, multimídia e frequente. Esta sempre foi, e continua sendo, uma grande preocupação por parte da equipe profissional do Ofélia Fonseca: já temos nosso website, nossa fanpage na rede social Facebook, nosso canal de vídeos no portal Youtube.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tais veículos são alimentados, constantemente, com atividades pedagógicas e sociais realizadas ao longo do ano letivo.! ! ! Agora, com muito entusiasmo, anunciamos um novo e avançado passo na construção, manutenção e aprimoramento desta relação viva e significativa entre escola, família e comunidade: o “Ofélia em Revista”.

Nesta publicação, serão apresentadas em maior profundidade e detalhe as atividades pedagógicas (em cada área do conhecimento e em sua intersecção: projetos e atividades permanentes) realizadas na escola e fora dela (em saídas pedagógicas e estudos do meio), pelos próprios professores, promovendo sempre a reflexão e o debate, visando o fortalecimento da democracia e a sólida formação acadêmica e cidadã de nossos estudantes.! ! Contamos com a continuidade do apoio e da colaboração ! de todos, que sempre se fizeram muito presentes.

Boa leitura!!

Confira a mais nova edição da nossa Revista Digital – 1º Semestre /2015

http://issuu.com/ofeliacolegio/docs/revista03/1