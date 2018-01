Repensando a Tecnologia na Escola…

Nos últimos anos muito se fala sobre como a tecnologia contribui no processo de aprendizagem dos estudantes. Redes Sociais, Internet, aplicativos comunicadores, tabletes, smartphones. Sua influência em nosso cotidiano é inegável, mas efetivamente, que melhorias concretas poderíamos atribuir ao uso da tecnologia na educação?

Numa reflexão mais profunda, grande parte do que fazemos são apenas formas atuais de um modelo ultrapassado que já dominamos. Ao invés de utilizarmos giz e lousa nos apropriamos de dispositivos digitais como projetores e computadores; trocamos o caderno pela facilidade de anotarmos algo no celular. Obviamente é um avanço significativo somente na execução das tarefas.

Mas como oferecer a tecnologia ao estudante nativo digital? Que pensam e processam as informações bem diferentes das gerações anteriores. E refletindo sobre essa realidade reformulamos a forma de oferecer a tecnologia para nossos estudantes.

Por que concentrar a tecnologia em um laboratório com aulas planejadas e em horários determinados? Como oferecer uma experiência realmente desafiadora ao estudante? E como oferecer recursos para a equipe de professores utilizarem a tecnologia de formas variadas em momentos adequados?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baseados neste cenário, em 2016 ofereceremos, além da já implantada, rede Wi-Fi em todas as áreas da escola, os projetores nas salas de aula, e os tabletes itinerantes, contaremos com um novo espaço tecnológico. Projetado em um cenário descontraído e confortável, este espaço, tem o objetivo de favorecer a liberdade de utilização do professor, fortalecer e ampliar as parcerias entre as áreas do conhecimento.

Na volta às aulas os estudantes conheceram e aprovaram o novo espaço!!

Marisa Monteiro – Diretora Executiva

Davidson Gogora – Professor de Tecnologia