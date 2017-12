Quadrinhos de História ou História em Quadrinhos?

Iniciando nossa história em …..

Tudo começou com um planejamento semanal que incluía as HQ’s como uma das estratégias de trabalho para crianças entre 7 e 8 anos que cursam o período integral, e ao apresentar a proposta, a adesão foi imediata.

Então, em uma Roda de Conversa, os estudantes começaram a contar sobre suas leituras, suas preferências e suas coleções.

E, como se o tempo não tivesse passado, surge permanência de super-heróis, tais como: Homem Aranha, Flash, Capitão América, assim como personagens nacionais da Turma da Mônica e os mangás tão apreciados entre eles, Dragon Ball e Naruto. Claramente voltamos ao tempo, sem que os estudantes saibam que seus atuais personagens preferidos são tão antigos, e com isso recriamos sua linha de tempo: Super Homem 1939; Capitão América 1941; Turma da Mônica 1959; Dragon Ball 1984; Naruto 1997.

Mas voltando à proposta original, as crianças deveriam, e assim fizeram suas próprias histórias, iniciando com a criação de seu personagem com suas características, física e psicológica; a pesquisa dos tipos de balões e seus diferentes formatos; as onomatopeias; a diagramação e o roteiro de suas pequenas histórias.

Assim, a proposta inicial se estendeu por três semanas, e as histórias se criaram. Desde 1895 com a tirinha que convencionou a linguagem das HQ´s pelo artista Richard Outcault, até os dias de hoje, as HQ´s despertam o interesse das crianças e contribuem para o hábito da leitura.

E na sucessão de quadros, as crianças foram construindo seu próprio universo.

Profª Marcia Garcia

Ensino Fundamental