Nutricionista do Ofélia apresenta 12 alimentos para melhorar o desenvolvimento das crianças

Manter uma alimentação saudável é fundamental para garantir a qualidade de vida e isso serve para todas as pessoas. Quando o assunto envolve a alimentação infantil, é preciso estar atento aos nutrientes que são importantes para o crescimento e para melhorar o desenvolvimento das crianças. Por isso, o colégio Ofélia Fonseca realizou uma série de mudanças nos cardápios oferecidos aos estudantes.

“Durante a infância, a alimentação saudável fornece uma série de nutrientes importantes para o crescimento e o desenvolvimento físico e intelectual das crianças, além de reforçar o sistema imunológico. O momento é fundamental para definir o paladar e estabelecer hábitos alimentares saudáveis que repercutirão na vida adulta”, explica a nutricionista Andréia Veiga (CRN-11505 ), especialista em nutrição escolar para crianças e jovens.

A profissional assina o cardápio da cafeteria e do refeitório do colégio que, para melhorar a alimentação dos estudantes, inaugurou o Café da Quadra, onde são oferecidos produtos selecionados e de alta qualidade nutritiva.

“Entre as novidades do Café da Quadra, podemos destacar a inclusão de alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras no cardápio, como frutas in natura e salada de frutas, preparações caseiras como cookies, pães e bolos elaborados com legumes, frutas, cereais integrais e quantidades reduzidas de açúcar, sucos de frutas naturais ou polpa, iogurte natural batido com fruta e água de coco sem conservantes, preparações e alimentos salgados de forno e sem gordura hidrogenada, como esfihas, quibes e pães de queijo, sanduíches no pão integral com recheios de queijo branco ou ricota ou atum com legumes e verduras, além de porções individuais, adequadas para os lanches intermediários”, conclui Andréia.

Conheça os alimentos fundamentais para melhorar o desenvolvimento das crianças!

Leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico): São ricos em fibras, ferro e complexo B. Quando consumidos com o arroz, fazem uma combinação perfeita de aminoácidos importantes para o crescimento e construção muscular das crianças;

Alho e cebola: Poderosos antioxidantes, aumentam as defesas do organismo combatendo gripes, resfriados e outras infecções;

Peixes: Alimentos ricos em ômega 3 e DHA, como a sardinha, o atum ou o salmão, os peixes auxiliam no desenvolvimento do sistema nervoso e da retina, e ainda protegem o coração desde que consumidos, ao menos, três vezes por semana;

Azeite de oliva: Excelente fonte de ômega 9 e antioxidantes que protegem o coração, combate os radicais livres, compostos que podem danificar as células do corpo e causar câncer;

Tomate: Importante antioxidante, responsável pela cor avermelhada do tomate, o licopeno é poderoso contra doenças cardiovasculares, além de reduzir a incidência de câncer de próstata;

Verduras escuras (couve, brócolis e espinafre): São ricas em magnésio, ferro, betacaroteno e ácido fólico, por isso, são bons aliados no combate à anemia. Ajudam a saciar a fome e a garantir o bom funcionamento do intestino;

Frutas cítricas: A vitamina C presente nessas frutas auxilia na absorção do ferro presente no feijão de nas verduras escuras, diminuindo o risco de anemia. Além disso, os flavonoides presentes aumentam a imunidades das crianças;

Ovos: Amados pelas crianças, além de ser fonte de proteínas, possuem um micronutriente chamado Colina, presente na gema, que favorece a formação cerebral e auxilia na concentração;

Iogurte: Boa fonte de proteínas e cálcio, além da presença de microrganismos vivos (probióticos) que favorece o funcionamento do intestino, melhora a absorção de cálcio e evita a constipação e a diarreia;

Vegetais amarelo alaranjados (abóbora, cenoura e pimentão): São ricos em betacaroteno que se transforma em vitamina A, importante para aumentar a resistência a infecções e proteger a visão e a saúde da pele;

Carnes: Esse grupo de alimentos fornece aminoácidos e zinco essenciais para o crescimento, além de ferro que é imbatível no combate à anemia;