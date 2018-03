Olimpíada de Matemática… uma atividade com muitos desafios

A Olimpíada Interna de Matemática do Ofélia foi composta por uma sequência de avaliações, envolvendo apenas resolução de problemas, que exigiram dos estudantes muita capacidade de raciocinar, criar, improvisar e trabalhar em equipe.

Um dos objetivos desta atividade foi descobrir e estimular talentos para o estudo da matemática e favorecer a integração entre os estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio

A Olimpíada aconteceu em três etapas e os estudantes foram divididos em 3 grupos: 5º, 6º e 7º anos, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

A primeira etapa contou com a participação de todos os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental I ao 3º ano do Ensino Médio e a proposta era fazerem individualmente uma avaliação de múltipla escolha e os que acertassem 50% das questões classificavam -se para a próxima etapa.

Na segunda etapa, os classificados foram separados em grupos e fizeram uma avaliação com questões dissertativas, classificando apenas os três melhores grupos.

A terceira etapa participava os três melhores grupos de cada um dos ciclos.

Para os professores envolvidos é gratificante perceber o envolvimento dos estudantes com a matemática.

São momentos como esse que os estudantes percebem que são capazes de vencer os desafios, promovendo maior segurança e superação, criando condições de irem além e ajudarem seus pares a superarem seus limites.

O resultado foi incrível!

Assista o depoimento dos participantes!

Nossos agradecimentos aos professores Gustavo, Fabiana e Valquíria pelo envolvimento e incentivo aos estudantes.

Parabéns aos estudantes vencedores e a todos que bravamente enfrentaram o desafio!