Ofélia inaugura nova cantina

Na volta às aulas, vamos inaugurar nossa nova cantina, que foi reformada, teve seu cardápio reconfigurado e agora vai se chamar Café da Quadra.

Sob gestão da arquiteta Carolina Scalabrin, responsável também pela reforma do novo espaço, a cantina está sendo projetada com o objetivo de agregar valor ao ambiente escolar, e contará com uma área de convivência.

Outro diferencial diz respeito à qualificação dos produtos que serão comercializados, já que a prioridade será oferecer alimentos saborosos, selecionados e de alta qualidade nutritiva. Com isso, a alimentação será integrada à direção e identidade do colégio.

O cardápio do Café da Quadra será assinado pela nutricionista Andréia Veiga (CRN-7691), especialista em nutrição escolar para crianças e jovens.

Tecnologia no Café da Quadra

Além de um cardápio ainda melhor, a nova cantina contará com outras inovações, como o meio de pagamento, que poderá ser feito via BePay, por meio do celular, para garantir mais segurança e comodidade aos estudantes!

Outro diferencial deste sistema de pagamento por aplicativo, é que as famílias poderão ter controle de todas as operações realizadas pelos estudantes, via BePay.

A inauguração da cantina está marcada para o dia 29 de janeiro, quando o colégio retoma suas atividades.