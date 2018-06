Ofélia comemora 97 anos e promove revitalização de viela em Higienópolis

No próximo dia 7 de junho, o Ofélia comemora 97 anos, e para celebrar essa data, mais que especial, vamos promover a revitalização de viela em Higienópolis, ao lado do colégio, em uma grande intervenção artística e urbana.

Para essa missão, contaremos com o artista plástico Rodrigo Machado, especialista em intervenção urbana com reaproveitamento de materiais, por meio de projetos que ganharam destaque e repercussão na mídia nacional e internacional.

Entre seus projetos, podemos citar o Urban Trash Art, que envolveu a produção de esculturas gigantes com resíduos, o Serviços Gerais, em que Rodrigo saía consertando objetos inusitados pelas ruas da cidade, como placas, brinquedos e lixeiras, que rendeu uma série, além do projeto João de Barro, seu mais recente trabalho, que consiste na criação de casas de passarinhos com resíduos de marcenaria e garrafa PET. Todos eles, com repercussão na mídia nacional e internacional.

“Minha mãe foi professora do Ofélia e minha família sempre teve ligação com o colégio. Por isso, é um prazer participar dessa grande ação de revitalização da viela, em comemoração ao 97º aniversário do Ofélia Fonseca, que vai ser um presente para a comunidade de Higienópolis”, conta Rodrigo.

Segundo a diretora do Ofélia, Marisa Monteiro, a revitalização da viela vai marcar as comemorações do aniversário de 97 anos do colégio, e é como uma homenagem do Ofélia ao espaço público e urbano. “Com o tema ‘Projeto de Comunicação: A escola formando e informando’, a ação tem como objetivo transformar a viela em um acessório à informação, de forma que essa informação possa transcender os muros da escola”, explica Marisa.

Para ela, o convite do artista plástico envolvido na ação tem a proposta de, além do projeto de grafite, espalhar pela viela casinhas de pássaros, como ​um incentivo atrair novos visitantes para o espaço urbano: os pássaros e a comunidade da região.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Ofélia, Solange Sousa, a ação contará com a participação dos estudantes, que irão atuar em parceria com o artista. “Mais que comemorar o aniversário de um colégio, quase centenário, a intervenção tem como objetivo confirmar os princípios do Ofélia, que passou por grandes transformações, ao longo de todos esses anos, se tornando um referencial em educação de interação e de diálogo. O artista plástico vai propor aos estudantes, que realizem uma ocupação artística no espaço, e tudo será uma grande festa, em benefício de toda a comunidade da região”, completa Solange.