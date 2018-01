Grito de Carnaval mais que animado!!

Os grupos da educação Infantil com máscaras confeccionadas na aula de Artes, os grupos do Fundamental I , cantando marchinhas e canções carnavalescas, resgatadas nas aulas de música, criaram o clima para o grito de carnaval no Ofélia.

E nesta bela tarde ensolarada , ao som da bateria, colocamos o bloco na Rua!!

Uma volta no quarteirão da escola com muita serpentina alegrou a vizinhança.