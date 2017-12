Nossa virada artística deu a largada…Festival de Artes 2015

O Festival de Artes – Ofélia Fonseca é um evento que integra o calendário de atividades do Colégio, construindo uma ponte entre aqueles que já passaram pela instituição e as pessoas que hoje a integram a partir da troca musical e artística. O objetivo do festival é promover a integração e troca cultural entre todos os participantes e também promover a produção cultural daqueles que fazem a história da instituição. O festival não é competitivo e aberto a todos os estilos de manifestações artísticas.

Cronograma:

15 de junho a 10 de agosto – Período das Inscrições

10 de agosto a 15 de agosto – Análise das Inscrições

17 de agosto

Divulgação dos Artistas/Bandas selecionadas

Divulgação da Programação do Evento

12 de setembro – Sábado – Realização do Evento – das 10h as 17h.

Das inscrições.

Categoria Apresentações:

Podem se inscrever nessa categoria apresentações individuais ou em grupo nas diversas propostas de apresentação artística

(musica, danças, teatro, performances).

não serão aceitas inscrições de modelo stand-up .

. As inscrições devem ser feitas pelo email: festival@ofelia.com.br

Cada proposta inscrita deve indicar um responsável com quem a comissão organizadora irá fazer os comunicados e acertos

necessários.

Para a inscrição o proponente deve enviar para o email:

a) material para que a comissão possa avaliar a proposta artística (vídeo, áudio, link)

b) lista com todos os integrantes do grupo

c) mapa de palco

d) material necessário para realização da proposta

e) email com a confirmação de concordância com o regulamento.

Categoria Galeria

Podem se inscrever nessa categoria individuos ou grupos nas diversas propostas de arte plásticas: pinturas, gravuras, escultura, vídeo projeção.

Cada proponente deve indicar um responsável com quem a comissão organizadora irá fazer os comunicados e acertos necessários.

Nessa categoria os inscritos são responsáveis pela estrutura necessária para a apresentação (tripés, projetores, suportes)

Para a inscrição o proponente deve enviar para o email:

a) material para que a comissão possa avaliar a proposta artística (vídeo, foto, link)

b) lista com todos os integrantes do grupo (destacar a pessoa vinculada a instituição)

c) material necessário para realização da proposta

d) email com a confirmação de concordância com o regulamento.

Categoria Oficinas

Podem se inscrever nessa categoria individuos ou grupos nas diversas propostas de oficinas sejam elas plásticas, corporais, musicais, circenses, artísticas…

Cada proponente deve indicar um responsável com quem a comissão organizadora irá fazer os comunicados e acertos necessários.

Nessa categoria os inscritos são responsáveis pela estrutura necessária para a realização da oficinas, a organização poderá oferecer alguns matérias. Isso será conversa após a inscrição.

Para a inscrição o proponente deve enviar para o e-mail:

a) material para que a comissão possa avaliar a proposta de oficina (vídeo, foto, link)

b) lista com todos os integrantes do grupo

c) material necessário para realização da proposta

d) email com a confirmação de concordância com o regulamento.

Da seleção das propostas

A seleção das propostas será feita pela comissão organizadora na data informada no cronograma

Os horários da apresentação serão definidos pela comissão organizadora

Para a seleção a comissão terá como critério:

a) envio do material solicitado

b) qualidade, criatividade da proposta apresentada

c) adequação da proposta ao evento

Não haverá possibilidade de recurso sobre a decisão da comissão organizadora

Do dia do Evento

Os horários e tempo de apresentação serão definidos pela comissão organizadora e divulgados na data informada no cronograma.

O artista/banda/grupo deve se apresentar a comissão organizadora com 1 (uma) hora de antecedência do inicio da apresentação.

Poderá ser cobrada entrada para o evento, sendo livre acesso para os grupos/indivíduos selecionados.

Cada artista/banda/grupo selecionada receberá livre acesso ao evento e 3 (três) ingressos para seus convidados. (Somente para a categoria apresentação)

A apresentação do artista/banda/grupo pode ser cancelada caso ocorra alguma atitude que desrespeite o regulamento, os outros participantes, o publico e a instituição.

No caso das bandas:

cada artista/banda terá 15 minutos para se preparar no palco, passado esse tempo será considerado como tempo de apresentação. (no caso de uso do palco)

Não haverá passagem de som. (no caso de uso do palco)

A organização irá oferecer: estrutura de palco com equipamento de som e luz com qualidade profissional.

O artista/banda/grupo deve levar seu equipamento pessoal (instrumentos, cenários, pedais, cabos) e para o uso de bateria é necessário levar pratos e caixa.

Dúvidas entrar em contato com a comissão organizadora pelo email: festival@ofelia.com.br

Saudações cordiais.

Comissão organizadora

Acompanhe as noticias do festival acessando nossa pagina no facebook – www.facebook.com/pages/Festival-Ofélia.



Algumas imagens do Festival de 2014 realizado no Parque Buenos Aires no bairro de Higienópolis.