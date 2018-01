Mil povos, um povo foi uma manhã dedicada ao diferente-igual!

Nossos estudantes e familiares se debruçaram sobre a mistura que é o povo brasileiro!

Questões de imigrantes e refugiados foram debatidas com a importantíssima presença de Abdo Já Rour que precisou fugir da cidade de Aleppo, epicentro do conflito na Síria em busca de nova vida em São Paulo e também de Semíranis Nahes da BibliASPA – Biblioteca Centro de Pesquisa América do Sul-Países Árabes-África que relatou o importante trabalho realizado pela instituição.

Foi uma bela manhã com origamis, contação de histórias indígenas, relatos sobre trabalhos de imigração e visita aos quilombos paulistas.

Uma manhã de Mil povos, literalmente!! Ficamos todos muito mais sabidos!!

Assista alguns dos momentos especiais desta convivência enriquecedora para nossa comunidade!!

Célia Nascimento

Formadora do Leitor