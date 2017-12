Meios de Comunicação: Jornal do Grupo 4

Comunicar-se é característica fundamental humana. Sem ela não poderíamos compartilhar ideias, pensamentos ou sentimentos e, principalmente, não teríamos a possibilidade de registrar, compor e rever nossas histórias e culturas em sociedade.

O Grupo 4, marca a etapa de início da alfabetização mais formal e sistemática do indivíduo. Com esses dois aspectos em mente, neste semestre, iniciamos um projeto de pesquisa sobre os Meios de Comunicação com os Grupos 4. Buscando compreender a função da comunicação, como ela foi evoluindo e como é tão importante para nossas vidas em sociedade.

Com o intuito de que as crianças vivenciassem os passos envolvidos no processo de produção de um telejornal, criamos juntos o Jornal do Grupo 4. Confira abaixo o resultado de todo o processo.

Marina Vieira

Professora do G4 B