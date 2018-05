Manhã de convivência terá palestra de Alexandre Feldman

No sábado, 12 de maio, a partir das 10 horas, realizaremos mais uma Manhã de Convivência, que terá atividades para toda a família, como circuito circense e oficina de pintura, além do jogo de vôlei e do torneio de dodgeball. O Centro de Reflexão Ofélia Fonseca também irá promover a palestra com o doutor Alexandre Feldman.

Na ocasião, o médico vai falar sobre a importância do sono e porque dormir é essencial na vida e, ao mesmo tempo, é uma dádiva. “Poucas sensações são mais agradáveis que deixar-se levar para o mundo dos sonhos ao final de um dia, e voltar dessa viagem após um bom descanso, na manhã seguinte, acordando devagar, tranquilamente e descansado para um novo dia. Mas infelizmente, a maioria das pessoas aprendeu que dormir é coisa de preguiçoso”, explica o médico.

Segundo Feldman, o trabalho, os estudos, a família, os amigos e o lazer ainda competem com o sono. “O fato é que, infelizmente, a sociedade moderna impingiu a noção do ‘homem 24 horas’. O resultado? A maioria das pessoas vive sonolenta, cansada, desmotivada, numa espécie de zona nebulosa, nem plenamente acordadas durante o dia, nem profundamente adormecidas à noite”, constata o profissional.

Nesta palestra, o doutor Alexandre Feldman vai explicar as consequências devastadoras da falta de sono na saúde, na escola, na carreira profissional e nos relacionamentos, além de abordar conceitos como o de débito de sono e relógio biológico, explicando as causas e consequências das noites mal dormidas na imunidade e saúde como um todo.

O médico vai abordar ainda as consequências de um sono ruim na concentração, na criatividade, na atenção, na motivação, no poder intelectual, nas competências de nível elevado, no pensamento crítico e na capacidade de tomar decisões.

“Ao final da palestra, você entenderá como tirar proveito desses conceitos na escola, no trabalho e em qualquer outra forma de competição e saberá colocar em prática os conceitos discutidos, para aumentar seu desempenho intelectual e motor, além de sua capacidade em desenvolver estratégias e tomar decisões, pensar com clareza e ter velocidade nas reações. Os benefícios são imensos!”, conclui Feldman.

Manhã de Convivência com Alexandre Feldman

Autor de diversos livros, o doutor Alexandre Feldman é também responsável pelos sites Enxaqueca e Medicina do Estilo de Vida, e também comanda dois canais no Youtube: o canal Alexandre Feldman e o canal Medicina do Estilo de Vida.

Além de seu trabalho clínico, o doutor Alexandre realiza palestras sobre os mais variados temas que envolvem hábitos e estilo de vida, tanto na saúde quanto na prevenção e controle de doenças. Alguns exemplos são palestras sobre sono, alimentação, gestão das emoções e do movimento, além da relação entre o estilo de vida e doenças crônicas como enxaqueca, ansiedade, depressão, distúrbios hormonais como TPM.