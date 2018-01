Hidroponia…uma alternativa na aula de Ciências.

As aulas práticas de Ciências são muito mais do que uma maneira divertida de aprender, elas possibilitam pensar, questionar, criar, formular e testar hipóteses.

A aquisição de conceitos científicos estimula uma abordagem objetiva do mundo, levando à compreensão de que Ciência é mais que mero aprendizado de fatos. Por meio do método científico podemos desenvolver soluções para problemas de naturezas diversas.

Esse contexto propicia ao estudante a interação com as próprias dúvidas, levando à aplicação dos conhecimentos obtidos, estimulando-o para que seja atuante e construtor do próprio conhecimento, tornando-se o agente do seu aprendizado.

No Ofélia, acreditamos que o ensino de Ciências, assim como o ensino de todas as outras disciplinas, devam contribuir para a formação de um cidadão com consciência crítica que consiga ampliar os conhecimentos científicos adquiridos em sala de aula e utilizá-los em ações voltadas à melhoria de vida da comunidade.

Neste bimestre nas aulas práticas de Ciências o grupo de estudantes do 6º Ano vivenciou a prática da hidroponia.

Após comparar a estrutura e a permeabilidade dos diferentes tipos de solo e refletir sobre a importância do uso consciente da nossa estrutura para a hidroponia, o grupo de estudantes do 6º ano ajudou na reforma da estufa de hidroponia e está cultivando hortaliças.

O grupo se responsabilizou pela elaboração das soluções nutritivas, pelo plantio das sementes e mudas e pela manutenção da estufa.

O projeto Hidroponia oportuniza a observação e o registro científico, enfatizando a produção com técnicas diferenciadas , suas vantagens, desvantagens e a importância na produção de alimentos.

Sendo assim, as aulas práticas são oportunidades perfeitas para isso!

Taíssa Lukjanenko – Professora de Ciencias – Fundamental I