Vem aí… 26 de setembro, Festival de Artes 2015 no Parque Buenos Aires

O Festival de Artes – Ofélia Fonseca é um evento que integra o calendário de atividades do Colégio, construindo uma ponte entre aqueles que já passaram pela instituição e as pessoas que hoje a integram e toda a comunidade a partir da troca musical e artística. O objetivo do festival é promover a integração e troca cultural entre todos os participantes e também promover a produção cultural daqueles que fazem a história da instituição. O festival não é competitivo e aberto a todos os estilos de manifestações artísticas.

Ocupar os espaços públicos, pensar a cidade como uma grande sala de aula, entender a educação com um processo permanente de troca, convidar toda a comunidade para atuar…. por esses caminhos traçamos o Festival de Artes Ofélia Fonseca. Realizar o Festival no espaço é um desafio muito gratificante para toda a equipe da escola, dialogar diretamente com nossa comunidade, trazer os trabalhos de nossos estudantes e profissionais para o espaço público revelando diversos talentos e também proporcionando uma grande integração.

O encontro acontece entre todos presentes, estudantes de outras escolas, público do parque, familiare e toda a comunidade promovendo um aprendizado sobre princípios éticos e democráticos, um grande exercício de cidadania.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envolvendo pessoas que vivem no entorno, como familiares, trabalhadores, equipamentos públicos demos um passo grande rumo a construção de ambientes éticos que extrapolem a escola e envolvam a comunidade de seu entorno. Atuando na cidade como um espaço educativo, a cidade-educadora.

Programação:

09:15 – 09:20 – Dhyx

09:25 – 09:35 – Tete e Toto

09:40 – 09:45 – Annita Soares Ramos e Laura Fusco

09:45 – 09:50 – Renata Duraes

09:50 – 09:55 – Isabela Silva de Paula Ribeiro

09:55 – 10:00 – Maria Luiza Mesquita Ramos

10:00 – 10:05 – Isabella Lima – Gabriela Ribeiro

10:05 – 10:10 – Juliana Furholz Barbeiro e Olivia Barbeiro

10:10 – 10:15 – Naomy Rin Albino e Gabriel Correia

10:20 – 10:25 – Catarina Mencaroni Palhares – Maíra Felli Nunes – Maurício Palhares – Eduardo Guedes

10:30 – 10:40 – Batucas

10:45 – 10:55 – Roberta Zerbini

11:00 – 11:10 – Contraste Mc´s

11:20 – 11:35 – Orquestra da EMEF Prof. Aroldo de Azevedo

11:40 – 11:50 – Caio Chaves e banda

12:00 – 13:00 – Grupos do Colégio Ofélia Fonseca – Apresentações de música e dança (G4, 1º ao 9º ano)

13:10 – 13:25 – Choramingando

13:25 – 13:35 – Raphael Zolko

13:45 – 14:00 – Grupo Cabidela

14:10 – 14:25 – Vinhas da Ira

14:35 – 14:45 – Strogonoff Suburbanos

14:55 – 15:10 – Crocitando

15:20 – 15:45 – Bando de Professores

15:55 – 16:15 – Os Caxangás

16:20 – 16:45 – A Moradia do Som

16:55 – 17:20 – Polaroides Urbanos

17:25 – 17:35 – Gabriel e Vitor

Galeria:

Thaís Borueri

Sofia Schwabacher

Meire Schwabacher

Rogério Machado Picinin

Matheus Giavarotti

Daniela Martinho – Camila Jubran, Marina Brandão e Sofia Belém

Ísis Quinália Loturco

Gabriela Silva De Paula Ribeiro

Teodora Moser

João Sales

Theo Rocabado Zapella Andrade

Isadora Pessoto Hovnanian

Maria Eduarda Correa Baron

Carolina Ilnicki

Eduardo Nunes

Ísis Quinalia Loturco e Laura Fusco

Aquarelas do 7º ano e 6º ano do Colégio Ofélia Fonseca

Trabalhos dos grupos G4 e 1º ano do Colégio Ofélia Fonseca

Contação de História – Enconto – 13h

Oficinas:

Pontilhismo com Marianna Almeida – 14h -15h

Pintura em Aquarela – Meire Schwabacher – 15h -16h

Estampa em camisetas – Matheus Giavarotti – 13h – 15h (traga sua camiseta)

Teatro Espontâneo com Angelo Borim – 13h – 15h

Yoga com Ivana Gomes:

Grupo 1 (crianças até 4 anos acompanhadas) – 10h e Grupo 2 (crianças de 5 a 12 anos) – 11h

Esperamos todos lá!!!