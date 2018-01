Agradecimentos….Um encontro que fica na memória

Mais um ano de muitos encontros e alegrias.

Ocupar o Parque Buenos Aires com arte, educação e cultura, entender a cidade como um espaço de convivência e aprendizagem são ações que nos motivam.

Agradecemos a todos que compareceram no Festival do Ofélia, aos artistas que se apresentaram, os familiares, a comunidade e aqueles que chegaram “por acaso”.





Um especial agradecimento para toda a equipe do Colégio Ofélia que tem demonstrado a cada ano uma relação humanizada de afeto e trocas no processo de aprendizagem, criando espaços e ações de uma escola cidadã, uma escola do agora, uma instituição viva!!





Graças a essa equipe e aos estudantes do Colégio é possível um momento tão significativo como esse. O que aprendemos nesses momentos não está escrito em livros didáticos e nem pode ser avaliado em termos formais, mas com toda certeza fica de forma permanente significado em nossas relações.

Agradecemos também a toda equipe do Parque Buenos Aires que mais um ano nos acolheu, entendendo a importância de a comunidade estar presente nos espaços público, e a diversidade que temos em nossas áreas verdes da cidade.



Aos familiares, nossa gratidão pela confiança e parceria, sabendo que o encontro e as trocas são fundamentais para uma educação cidadã.

Em tantos momentos isso se revela em um sorriso de nossos estudantes, uma felicidade ao ver uma dança, nas durezas dos desafios e na certeza de viver um caminho de forma intensa e significativa.



Bora lá que tem mais!!

Professor Luis Fernando Massagardi

Orientador de projetos e professor de História do Ensino Médio