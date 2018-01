Festa Junina Ofélia 2016 – Colheita de grãos e de festa!

Colheita de grãos e de festa!

As Festas Juninas, assim como outras manifestações culturais brasileiras, tem raízes que se perdem no tempo e na história. Festas e folguedos estão em constante transformação: alguns aspectos são esquecidos, outros não morrem nunca, elementos são adicionados, outros arrefecidos. Não poderia ser diferente quando se trata de tradições surgidas na Idade Média! E é aí que reside a beleza das tradições: elas continuam vivas ainda que ora iguais ora diferentes, já que são alimentadas pelo desejo humano de comemorar.

Para 2016, e quiçá para os anos futuros, desejamos fazer uma Festa Junina mais tradicional e sustentável, mais coletiva e envolventemente construída e vivenciada. A melhor definição popular de festa tradicional é o fazer junto.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nosso tema para 2016 é a colheita! Lembrando as festas juninas em torno da mesa farta e seus sabores e aromas e também em harmonia com o Ano Internacional das Leguminosas proposto pela UNESCO.

O nome da festa será: Colheita de grãos e de festa!

Uma das novidades para este ano é a famosa prenda. Ela será um tanto diferente: teremos mais prendas feitas pelos alunos e professores e menos brinquedos comprados na “25 de março” ainda que essa prática tenha se transformado quase uma tradição cosmopolita das festas de São Paulo.

O Cio da Terra – Chico Buarque e Milton Nascimento

Debulhar o trigo

Recolher cada bago do trigo

Forjar no trigo o milagre do pão

E se fartar de pão

Decepar a cana

Recolher a garapa da cana

Roubar da cana a doçura do mel

Se lambuzar de mel

Afagar a terra

Conhecer os desejos da terra

Cio da terra, a propícia estação

E fecundar o chão

A nossa festa será no dia 25 de junho – 12h às 17h e você é nosso convidado!

A produção das prendas está a todo vapor!!

E como é bom perceber o envolvimento dos estudantes na produção da festa!! Confecção de brinquedos, ensaios das danças e muita cantoria fazem parte dos preparativos!! Esperamos todos vocês para dançar, brincar e se divertir !