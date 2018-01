Férias….Oba!! Vamos?! ….

E o primeiro semestre escolar termina e com muita alegria e expectativa chegam as férias repleta de possibilidades! Viagens, passeios pela cidade, casa da vovó e ou mesmo ficar em casa curtindo momentos de relaxamento sem hora para acordar e sem agendas para cumprir.

Pensando em contribuir com opções para as crianças da educação infantil nos primeiros dias de férias, o Ofélia organizou duas semanas de oficinas com atividades que deixarão saudades…

E a semana começou assim……Segunda-feira de férias!

Teve lenda do boitatá…

Teve oficina de petecas e desafios com as petecas: jogar lá no alto, jogar e pegar, jogar para o amigo sem deixar a peteca cair no chão!

A hora da canseira foi durante brincadeiras indígenas: teve morto-vivo, corrida de saci-pererê e queimada de peteca!

E por último, as crianças viraram guerreiros e guerreiras indígenas com pintura corporal e cocar de penas!

Pena que acabou…

E na Terça-feira de férias…

“A minha boneca de pano

É linda e engraçada

A minha boneca de pano

É linda e engraçada

Não chora, não canta

Mas ela dança pra mim

Já vai fazer … anos

O nome dela é…” (Brincadeira de roda – MG)

E ainda recebemos uma visitante portuguesa: a Maria de Portugal!

Ela trouxe uma amiga… uma boneca de pano chamada Marafona, que não ouve, não vê, e não fala. Ela não tem rosto, mas ela dança nos bailes do Castelo! Ouvimos uma história de princesa e fizemos um baile para cada um dançar com a sua marafona!

O baile durou até o entardecer, hora de ir embora:

“Eu queria que a escola nunca acabasse…!”

Na 4ª feira teve a “Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente

O sol nascente é tão belo..” (G. Gil)

A manhã começou com algumas histórias da Tia Anastácia, depois, desenhamos a Emília… À tarde fizemos uma receita do livro da Dona Benta. Ficou tão gostoso que não sobrou nenhum!

Quer a receita? Ai vai….PÃO DE QUEIJO RÁPIDO

2 CAIXAS DE CREME DE LEITE (400ML)

250 GRAMAS DE QUEIJO PARMESÃO RALADO

250 GRAMAS DE MUSSARELA RALADA

1 COLHER DE CAFÉ DE SAL

500 GRAMAS DE POLVILHO DOCE

1/2 XÍCARA DE ÓLEO

A 5ª feira foi o dia mais aguardado, a saída para o Parque Buenos Aires!

Oficina de máscaras animalescas…



Pic nic no parque!

Subir, descer, deitar e rolar no gramado!

Balanço, gangorra, trepa-trepa, escorregador…

Crianças de outros lugares…

O trajeto com o Bento…

Um dia de natureza e contentamento!

E assim foram nossos encontros até chegar ao Último dia que deixou saudades…

Oficina de mandalas!

Mandala é a palavra em sânscrito que significa círculo. Fazer um mandala é entrar em conexão com o universo e consigo mesmo…

Com argila cada um fez o seu pingente, que virou um colar…

No lanche, as crianças ajudaram a colocar os ingredientes na panela para um delicioso brigadeiro de colher!

Boas férias a todos! Aproveitem a companhia dos amigos e familiares e em agosto nos encontraremos para mais um semestre de muitas trocas e novos aprendizados.

Créditos : As atividades foram planejadas e coordenadas pela Professora Maria Fernanda Tchalian – Educação infantil – Grupo G2