Estudantes do Ofélia destacam importância do TCC no Ensino Médio

Um dos projetos mais importantes do currículo do Ensino Médio do Ofélia, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é uma ferramenta de estudo para que os estudantes do 3º Ano possam se preparar para o futuro.

Com temas que são escolhidos para levantar reflexões sobre diversas questões relevantes da atualidade, nas mais variadas áreas, os trabalhos são uma forma de os estudantes iniciarem uma nova fase, que envolve a transferência do colégio para a faculdade.

Para ajudar os estudantes a desenvolverem seus trabalhos, o colégio conta com a disciplina de Metodologia de Trabalho de Conclusão de Curso (MTCC), que tem como educadora a pedagoga Marcia Garcia.

Segundo Marcia, as aulas são realizadas uma vez por semana e a disciplina tem como proposta trabalhar questões que vão dos ajustes dos temas à aplicação das normas técnicas, principalmente, nos elementos obrigatórios de um TCC, que são: capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento e sumário, além da inserção de citações, que é muito importante.

Além disso, os estudantes contam com orientações dos professores do colégio, que participaram de todo o processo, que envolve desde a escolha dos temas, até o desenvolvimento e finalização dos trabalhos, que serão apresentados para uma banca especializada, em dezembro, no encerramento do ano letivo.

De acordo com Marisa Monteiro, diretora do Ofélia, o TCC é uma ferramenta fundamental para preparar os estudantes para a universidade. “O TCC do Ensino Médio contribui para os projetos futuros e permite aos estudantes a escolha de temas de seu interesse. Isso é uma excelente oportunidade de desenvolver esse trabalho e se aprofundar sobre o tema de forma mais cientifica, além de levantar questões que consideram importantes”, garante Marisa.

Estudantes destacam a importância do TCC no Ensino Médio

Consciente da importância do TCC, o estudante Eduardo Costa, 17 anos, acredita que o desenvolvimento do trabalho será fundamental para se preparar para projetos futuros. “A disciplina é importante porque nos dá uma orientação sobre como conduzir o trabalho. Com certeza, vai me ajudar a desenvolver o TCC sobre a necessidade do ensino científico nas escolas e suas questões na atualidade, principalmente no que envolve a parte mais técnica, sobre como usar as normas da ABNT”, conta Eduardo, que pretende cursar Biomedicina.

Já a estudante Marina Heller, 17 anos, acredita que o ideal seria iniciar o trabalho de conclusão de curso no 2º Ano, para que no 3º Ano eles tenham mais tempo de se dedicar aos estudos para o vestibular. “O TCC é algo trabalhoso e vai exigir empenho para desenvolver um projeto de qualidade”, explica.

Para a pedagoga Marcia, uma questão relevante a ser constatada, envolve a organização dos elementos, para ajudar os estudantes a produzir seus trabalhos, durante a pesquisa. “É importante deixar claro que vamos orientá-los para que deixem os conteúdos arquivados, para realizarem os ajustes em cima de um material já produzido. Isso vai facilitar muito a finalização do projeto”, constata.

Segundo a estudante Victória Katinskas, 17 anos, graças à disciplina MTCC, ela pôde ajudar sua mãe a finalizar um trabalho de conclusão de curso. “Na minha opinião, a oportunidade de desenvolver um estudo complexo, como o do TCC, já no Ensino Médio, é importante porque é uma coisa que é muito difícil quando você está fazendo o trabalho. Minha mãe está fazendo o TCC dela e eu pude ajudar a aplicar as normas da ABNT, que aprendemos nas aulas, e isso foi muito bacana”, conta Victória.

Ela, que pretende cursar a faculdade de Moda, também acredita que o desenvolvimento do TCC no colégio será importante para seus projetos futuros. “Quero cursar a faculdade de Moda, e meu tema será sobre moda sustentável. Não sei se o trabalho vai ter uma relevância, fora do colégio, mas, certamente, será um começo para minhas expectativas, de mostrar para o consumidor o impacto da moda, quando o assunto é sustentabilidade. Estou certa de que isso é um importante passo para ajudar na minha carreira no futuro”, conclui.

Opinião semelhante é a da estudante Sofia Jesion, 17 anos, que pretende cursar Artes Cênicas. Ela, que já estuda teatro, elogiou a iniciativa do colégio, por abrir espaço para produzir um trabalho mais complexo ajudar no desenvolvimento dos trabalhos. “Acho que é um diferencial muito válido, porque é uma oportunidade de aprender algo que não está na grade do curso regular e ainda vejo como uma forma de preparação para o futuro, pois terei mais confiança para novos desafios”, completa Sofia, que vai desenvolver seu TCC sobre as mulheres extraordinárias do teatro brasileiro e como elas conseguiram o direito de atuar.

As aulas da disciplina MTCC são realizadas, sempre às terças-feiras, e os estudantes já protocolaram os temas de seus trabalhos, que, neste ano, vão focar em questões que vão da gamificação e do uso de eletrônicos, passando por temas relacionados às áreas da saúde, moda e beleza, cultura, comportamento e esporte.

Neste ano, as apresentações dos TCCs acontecem entre os dias 26 e 30 de novembro, na biblioteca do Ofélia. Os interessados em assistir às bancas, podem solicitar informações na secretaria do colégio.