Estudantes do Ofélia apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso

Entre os dias 21 e 27/11, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio do colégio Ofélia apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).

Desenvolvidos com a pretensão de levantar reflexões acerca de questões relevantes, os trabalhos abordaram temas como os sistemas de streaming e a TV, o bullying, a educação inclusiva e o uso de animais para testes laboratoriais, por exemplo.

Para desenvolver os trabalhos, eles contaram com a orientação dos professores do colégio, que participaram de todo o processo, desde a escolha dos temas, até o desenvolvimento e finalização dos mesmos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para avaliar os trabalhos, convidamos grandes nomes de diversas áreas, como a blogueira Lina Lessa e a editora do site Drauzio Varella, Mariana Varella.

Estamos muito orgulhosos com o resultado dos trabalhos desenvolvidos por nossos estudantes. Parabéns!

Confira os temas dos trabalhos apresentados:

Bullying na juventude

Aluna: Raquel Aloia Plastina

Professora orientadora: Gabriela Moura

Banca: Beatriz Bork e Alessandra Cieri

Netflix – competição de sistemas de streaming e a TV

Aluna: Flavia Junqueira Paiva

Professora orientadora: Gabriela Moura

Banca: Guilherme Alvarenga e Marcelo Aragaki

Desobediência civil

Aluna: Carolina Paes de Barros Faria

Professor orientador: Flavio Henrique Moraes

Banca: Eduardo Casteluci e Frederico Tavares de Mello Abdalla

O julgamento de Hipócrates na medicina e suas possíveis contradições

Aluno: Marcelo Bali de Aguiar Moreira

Professor orientador: Guilherme Gomes

Banca: Marcelo Minica e Frederico Tavares

Fisiologia hormonal na depressão e ansiedade nas crianças

Aluno: Pedro Henrique Dias Pereira

Professor orientador: Henrique Yokio Kurasaki

Banca: Beatriz Bork e Maria Fernanda Pereira de Souza

Abortos clandestinos no Brasil

Aluna: Marina Fernandes Fusco

Professora orientadora: Carolina Meirelles

Banca: Lina Lessa Lucas e Larissa Rabelo Vasques

Ciclismo como transporte público

Aluna: Amanda Salama

Professor orientador: André Renato Oliveira

Banca: Celso Ricardo de Souza e Isaac Trajtengertz

Feminismo e pessoas contra o feminismo

Aluna: Natalia Junqueira Dias

Professor orientador: Luis Fernando Massagardi

Banca: Lina Lessa e Mariana Fusco Varella

Dependência química em adolescentes

Aluna: Valerie Osmo Katz

Professor orientador: Wagner Aparecido Rodrigues

Banca: Deigo Ferrari e Raissa Marconato Marques

Música na Ditadura Militar

Aluno: Lucas Lagastra Serra

Professor orientador: Luis Fernando Massagardi

Banca: Frederico Tavares de Mello Abdalla e Gabriel Correa

Câncer infantil em São Paulo

Aluna: Carolina de Mello Corsi

Professor orientador: Sergio Luis Monachesi

Banca: Milena Teles e Patricia Feldman

Como Star Wars mudou o cinema e o mundo

Aluno: Felipe Speyer Carlos

Professor orientador: André Renato Oliveira

Banca: Marcel Hamed e Mariana Garcia Monfré

Importância dos meios de produção e utilização de energia sustentável

Aluna: Ana Beatriz Cavalcante Urze Marques

Professor orientador: Henrique Yokio Kurosaki

Banca: Anne Dieterich e Tatiana Zaratin

A história do surf no Havaí

Aluna: Gabriela Lucatto Antonini

Professor orientador: Guilherme Gomes

Banca: Eduardo Velo de Oliveira e Marcio Porto

Crianças especiais e a educação escolar

Aluna: Aline Cochrane Rao

Professor orientador: Sergio Luis Monaschesi

Banca: Maria Cecilia Carneiro e Lays Pereira

Pecuária e meio ambiente

Aluna: Luana Favero Santalucia

Professora orientadora: Carolina Meirelles

Banca: Carla Abreu de Pointis e Carolina Roberta Alves de Matos

Uso de animais para testes

Aluna: Lívia Alessi Bertoni

Professor orientador: Wagner Aparecido Rodrigues

Banca: Carla Abreu de Pointis e Carolina Roberta Alves de Matos

Inflação como mazela da sociedade no Brasil do século XXI

Aluno: José Maria Ruiz de Gamboa

Professora orientadora: Renata Nascimento Nogueira

Banca: Norma Casseb e Paulo Cunha

Turmas do 3º Ano

Agradecimento especial à equipe da biblioteca, em nome de Claudia e João, à coordenação, aos professores e aos profissionais que compuseram as bancas examinadoras.