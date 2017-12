O encontro com a palavra. A palavra trocada, brincada, cantada. A palavra em uso e desuso. A palavra que se torna viva na leitura na voz e na vez de cada criança. Nosso Projeto Poesia teve como objetivo o trabalho com a palavra. O Inicio do projeto se deu com o Sarau dos Professores, momento de encontro em que os professores levaram poemas e canções para compartilhar com as crianças e assim despertar o olhar para a poesia. Este primeiro Sarau foi a atividade disparadora do projeto que reuniu as crianças e estudantes do Grupo 4 ao 2º ano do Ensino Fundamental.

Depois deste encontro inicial, o Projeto Poesia começou a tomar corpo, com as perguntas das crianças “Quem escreveu a primeira poesia?”, “Como um poeta escreve uma poesia?”. Que foram respondidas ao longo no projeto em rodas de biblioteca e em momentos de pesquisa e buscas nos próprios grupos.

Ampliar o repertório de poemas e poetas também foi um norte para o nosso projeto. Entramos em contato com poetas variados, dentre eles, Vinicius de Moraes, José Paulo Paes, Lalau, Tatiana Belinky, Elias José, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, entre outros. Dos poetas e poetisas conhecemos não só os poemas, mas também um pouco sobre a vida deles, que se transformaram em um “Você sabia?”.

Foi em encontro saboroso com a poesia! Poder ler inúmeros poemas, escolher aquele que faz sentido, recriar, reescrever, escrever um para chamar de seu, musicar um poema escrito pelo grupo, cantar um poema já musicado. Foram estes alguns dos momentos que percorram o Projeto Poesia e que culminou em um Sarau, desta vez, feito pelas e para as crianças.

Lays Pereira, e Marcia Garcia, 2ºAno

Mirella Canto, 1º Ano

Marina Vieira e Nathalia Dal Arosa, G4