Da conversa ao diálogo….

No Ensino Fundamental I a conversa vira diálogo e este último transforma todos aqueles que estão envolvidos. O diálogo é um tipo de conversa que, movida pelo interesse do grupo, oferece um espaço para que todos possam expor, analisar, questionar as diversas ideias, hipóteses e argumentos que vão sendo criados ao longo de seu desenvolvimento.

Por apresentar uma natural curiosidade em relação ao mundo que as cerca, as crianças são excelentes protagonistas desta prática e aproveitam a oportunidade para criar novas respostas para velhos questionamentos (O que é a vida? A morte? O que é o ser humano? O que é o justo? O injusto? Entre outros).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao compartilhar as experiências do mundo dentro de um diálogo autêntico, consegue-se encontrar, no interlocutor, aquilo que nunca fora encontrado na própria experiência. O diálogo se dá pela cumplicidade entre os envolvidos, fazendo com que os mesmos compartilhem determinadas experiências individualizadas, apropriando-se dos conhecimentos dos outros, mas mantendo sua individualidade. Assim, o diálogo se torna um instrumento fundamental não só para o processo educacional, mas principalmente, para o processo humanizador.

Guilherme Gomes

Professor de Filosofia