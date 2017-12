Conversas para aprender ….

A puberdade é uma fase bastante delicada e marcada por um nível muito alto de ansiedade no que se refere à sexualidade. Além de todas as mudanças físicas e emocionais, ainda existe uma grande preocupação em corresponder às expectativas do grupo, em preencher valores e padrões da sociedade.

Cientes da importância da Escola como espaço que privilegie a reflexão e o diálogo para o desenvolvimento integral do indivíduo, promovemos encontros do 7° ano com as especialistas da área, Dra.​ Maria ​Cristina ​G. de Almeida Meniconi , ginecologista-obstetra e a psicóloga especializada em adolescentes, Beatriz Bork.

A discussão foi bastante ampla, enfocando, não só a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino, a ação dos hormônios no corpo e na aparência, a prevenção das DSTs e métodos contraceptivos, mas também outros aspectos como os sentimentos, o prazer e o respeito à diversidade.

Foram momentos enriquecedores, de aprendizagem muito significativa já que os estudantes puderam expor as próprias concepções sobre esse tema, muitas vezes, tratado como tabu. Além disso, puderam rever ideias de senso comum, compartilhar dúvidas, angústias e, principalmente, construir conhecimentos embasados em ciência.

Profª Taissa Lukjanenko – Ciências, Ensino fundamental