Colégio Ofélia apresenta novidades para 2018

O colégio Ofélia está preparando uma série de novidades para receber seus estudantes em 2018, e é com grande prazer que apresentamos algumas ações para o próximo ano letivo, com o objetivo de dar continuidade a nosso projeto pedagógico, promovendo mais um ano de grandes conquistas e novos desafios. Para tanto, nossa equipe (professores, coordenadores, orientadores e direção) está pronta para acolher, orientar, estimular e acompanhar os estudantes em mais esta jornada.

Com a volta das aulas, prevista para 29 de janeiro, estamos programando algumas atividades especiais de adaptação para os estudantes da Educação Infantil e de 1º Ano, 6º Ano e 1º Ano Ensino Médio. No dia 30 de janeiro, iniciaremos o ano letivo com atividades de adaptação para as demais séries e para os estudantes do Período Integral (da Educação Infantil ao 5º Ano).

Para ampliar a formação dos estudantes, o colégio promoverá uma atualização nos componentes curriculares, com o aumento da carga horária das aulas de inglês, para as turmas do Fundamental (6º ao 9º Ano) e do Ensino Médio, que agora terão quatro aulas semanais.

Frente à proposta de reforma do Ensino Médio, o Ofélia, que já apresenta uma formação ampla e conectada de seus estudantes com o mundo, proporcionará aos estudantes, novas propostas curriculares, por meio de disciplinas pensadas para exercitar suas escolhas, sua autonomia e seu contato com diversas linguagens.

Para isso, o colégio implementará as disciplinas eletivas, que foram criadas para contemplar temas da atualidade nas áreas sociais, artísticas e tecnológicas, entre outras, promovendo uma visão diversificada para algumas discussões, no âmbito educacional. Na grade vão estar disciplinas como fotografia criativa, oficina de audiovisual, cultura e ideologia, além de tópicos procedimentais em ciências da natureza, por exemplo.

Para garantir a comunicação com as famílias, o Ofélia continuará com o uso do aplicativo, que é a forma mais prática e eficiente para as famílias terem acesso aos comunicados, notas, ocorrências e calendários do colégio.

No que diz respeito à tecnologia, o colégio continuará investindo na aquisição de novos equipamentos e na melhoria nas redes Wi-Fi, além de contar com os serviços da equipe da Engenhoteca, que vai promover um curso extracurricular inspirado no movimento maker. As inscrições estão abertas e podem ser feitas NESTE LINK com o código promocional ‘Engenhoteca 2017’, que garante a vaga para 2018, com um desconto especial.

Outra novidade envolve a reforma da cantina, que será transformada em um delicioso espaço chamado Café da Quadra, com nova gestão e um cardápio reformulado, assinado por uma nutricionista especializada em alimentação para crianças e adolescentes. Desta forma, vamos melhorar ainda mais o serviço oferecido para nossos estudantes.

Ainda no que se refere a alimentação, aproveitamos para anunciar ainda que, em 2018, o lanche do período da tarde dos grupos da educação infantil será oferecido gratuitamente pela escola e com cardápio disponibilizado no início de cada mês para o conhecimento das famílias.

Colocamos nossa equipe à disposição para esclarecimentos que se façam necessários e aproveitamos ainda para desejar a todos um fim de ano letivo marcado pelo sentimento do dever cumprido e pelo entusiasmo com as metas delineadas para 2018!

Confira como foi a atividade de apresentação da Engenhoteca no colégio: