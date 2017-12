Caminhos da Imigração

Em 24 de março de 2016, os alunos do 3º, 4º e 5º anos visitaram o Memorial do Imigrante, localizado no bairro da Mooca, local que recebeu muitos imigrantes, atividade esta disparadora, que deu início ao estudo sobre os imigrantes, refugiados e contribuições na cultura brasileira.

Livros, revistas, vídeos e jornais serviram como base de pesquisa, que auxiliaram na vivência para entendimento desse movimento social, político e geográfico.

Os estudantes levantaram várias questões para investigação, como:

Por que o imigrante não enfrenta o problema ao invés de trocar de país?

Como o imigrante sabe se o país que está indo é bom ou ruim?

Como os imigrantes ignorarm (deixam para trás) sua própria vida/ história?

Como a cultura do imigrante influencia na cultura do país que chegou?

Por que há países que não recebem imigrantes?

Qual é o motivo mais frequente de imigração para o Brasil (passado e presente)?

Quando começou a imigração?

Quando os portugueses vieram para o Brasil, na época do descobrimento, eles estavam imigrando?

Quais foram as guerras que motivaram a vinda dos imigrantes?

Em que época vieram mais imigrantes para o Brasil?

Onde vivem os imigrantes que chegam atualmente no Brasil?

O Brasil é o país que mais recebe imigrantes? Por quê?

Há leis para imigração? Há programs de auxílio ao imigrante?

Qual é o lugar do Brasil que mais recebe imigrantes?

Qual é o maior grupo de imigrantes atualmente no Brasil?

Que país teve o maior número de imigrantes na história?

Existem casos de imigrantes que não podem voltar para o seu país?

Os imigrantes voltam para o seu país depois de algum tempo?

Os estudantes descobriram que muitas brincadeiras foram trazidas pelos imigrantes, como amarelinha, corda, pega-pega, esconde-esconde, como também sobremesas, pratos principais e comidas do dia-a-dia como pizza, calzone e risoles. Pesquisaram e compartilharam suas descobertas entre colegas.

Receberam a visita de imigrantes e refugiados que contribuiram na busca por respostas das questões de investigação.

Até uma fazenda em Cordeirópolis foi visitada em busca de respostas para suas inquietações.

A nossa história de imigração tem muitos momentos, datas e espaços que se completam. Desde o descobrimento, em 1500, o Brasil recebeu milhões de pessoas vindas de todas as partes. O Brasil recebeu grandes quantidades de imigrantes nas quais teve um plano político e econômico para receber todos.

A partir de 1840, com o desenvolvimento das indústrias, o governo passou a investir numa política de real e grande atração de imigrantes.

Depois do fim da escravidão, em 1888, boa parte dos imigrantes trabalharam nas lavouras em substituição ao trabalho escravo.

Entre 1897 e 1900, imigrantes italianos, alemães, árabes, judeus e espanhóis chegram em nosso país.

Os estudantes produziram um folder contendo dicas culturais, passatempos, resenha de livros e linha do tempo, contextualizando toda essa pesquisa, conseguiram encontrar respostas para suas dúvidas e produziram um vídeo relatando esse processo.

E na culminância do projeto compartilharam com seus familiares toda essa descoberta, cantaram e tocaram música contemplando o estudo.

Professoras

Luciana Maria de Barros Novello

Valquiria Miguel Luchezi,

Sheila Tomita

Marilza Baptista