Brincando e aprendendo…ao ar livre!

“Vamos brincar de casinha?”

“Mamãe eu tô com fome!”

“ Aí, o meu submarino chegou para te salvar.”

“ Eu queria voar bem alto, lá no céu…”

O brincar é a principal e mais fundamental atividade infantil. Através das brincadeiras as crianças se desenvolvem, apoderam-se de nossa cultura, interagem entre si e com o mundo.

As atividades com jogos e brincadeiras fazem parte da nossa rotina diária. Todos os dias resgatamos, propomos e pesquisamos novas brincadeiras.

Os projetos propostos sempre contemplam o brincar e, assim, não só a sala de aula é local de aprendizado, como também o pátio e o parque se transformam em um agradável espaço para aprender, conviver e brincar.

O brincar ao ar livre no 1º ano do Colégio Ofélia Fonseca acontece diariamente em diferentes propostas.

O brincar de faz-de-conta, a casinha com mamãe e filhinha, a fantasia que transforma a criança em herói, a comidinha inspirada na culinária da vovó, são vivências que proporcionam o desenvolvimento afetivo e emocional na medida em que estes papéis são explorados.

As brincadeiras com regras, também têm um papel importante. Em alguns momentos acontecem de forma dirigida, em outros, são inventadas pelas próprias crianças. Materiais como corda, bola e bambolê são oferecidos nos intervalos para que em contato com o corpo em movimento, possam transformá-lo e explorá-lo possibilitando a percepção deste corpo como instrumento de expressão e comunicação.

O pega-pega e suas variações também são muito apreciados pelos estudantes do 1º ano. Compreender e aplicar as regras, vivenciá-las e explorá-las contribuem para diversas aquisições envolvendo aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais, além de exercitar suas potencialidades de forma prazerosa.

O objetivo também é resgatar as brincadeiras tradicionais e populares, além de ampliar o repertório das crianças. Esse tipo de proposta também os desafia corporalmente e desenvolve a linguagem oral, uma das metas com os grupos do G1 e G2 (2 e 3anos), que se envolvem com as brincadeiras cantadas: “Caranguejo não é peixe”;”A canoa virou”; “De abóbora faz melão”; “No meio do canteiro” e “Ciranda cirandinha”.

O resgate da tradição das antigas brincadeiras infantis como: bolinhas de gude, construção de jogos, pipas, favorecem o desenvolvimento global das crianças. Os grupos do 3ºAno e 4º Ano participaram de uma oficina de construção de pipas expressando sua criatividade e brincaram com elas.

Já o grupo do G4 (5anos) inspirados por uma pesquisa sobre as regiões do Brasil, que foi iniciada com a Região Sudeste, identificaram alguns costumes, culinárias, pontos turísticos e as principais brincadeiras. O grupo teve acesso ao mapa do Brincar e fizemos algumas escolhas de brincadeiras antigas como: barra manteiga, laranja verde e amarela e a amarelinha Caracol, que muitos já conheciam e brincaram com entusiasmo e envolvimento.





O parque do Ofélia é um dos espaços mais apreciados para brincar. É nele que as crianças ficam livres para imaginar e criar, de forma lúdica, as mais diversas brincadeiras, expressando seus sentimentos e sua forma de ver o mundo.

E neste espaço eles inventam novas brincadeiras e reinventam as brincadeiras que já conhecem. Foi assim que o grupo do 1º Ano vivenciou o esconde esconde ao avesso. Neste jogo, apenas uma criança se esconde e todas as outras procuram. Quem encontra a criança escondida fica junto com ela no esconderijo, que vai se enchendo até sobrar uma só criança, que será a próxima a se esconder!!

Adoraram descobrir um outro de jeito de brincar a mesma brincadeira tão tradicional – esconde esconde!!

ProfªMirella Canto – 1º Ano

Profª Nathalia Dal Arosia e Profª Marina Vieira – G4

Profª Cecilia Mortanaro e Profª Katia Quintana – Integral

Profª Mayra de Lima – G3

Profª Maria Fernanda Tchalian – G2

Profª Ana maria Fernandes – G1