10 benefícios da Educação Integral no colégio Ofélia

Há alguns anos, a educação integral vem ganhando espaço e conquistando famílias, preocupadas com o desenvolvimento educacional de seus filhos. Uma prática muito comum em países desenvolvidos, a educação integral ainda divide opiniões no Brasil. Por isso, resolvemos destacar alguns benefícios da educação integral no colégio Ofélia.

Uma tendência da educação moderna, a educação integral é praticada em países desenvolvidos, como uma forma de incentivo ao desenvolvimento educacional de estudantes de todas as idades, que costumam ficar até nove horas no colégio, onde cumprem uma grade curricular extensa e bastante comprometida.

Atento a isso, o colégio Ofélia oferece educação integral para estudantes da Educação Infantil ao 5º Ano, com o objetivo de ampliar e desenvolver as diferentes habilidades, competências, relações interpessoais, experiências e vivências das crianças.

Os estudantes matriculados na educação integral do Ofélia, dispõem de uma série de atividades e oficinas, com foco em três eixos: corpo e movimento, ludicidade e arte e aprender e saber.

No horário da Orientação de Estudos, os estudantes fazem suas tarefas de casa, trabalhos na Biblioteca, jogam, constroem registros e brincam, sempre no sentido de desenvolver habilidades, de ampliar conhecimento e de facilitar a convivência.

Contamos ainda com oficinas de Arte, Jogos e Brincadeiras, Natação, Circo, Taekwondo, Yoga, Orientação Nutricional e Inglês.

Segundo a diretora do Ofélia, Marisa Monteiro, os estudantes matriculados na educação integral do colégio, dispõem de um ambiente propício para seu desenvolvimento, além da segurança e acompanhamento nutricional. “Os estudantes que passam o dia no colégio realizam atividades de acordo com seus interesses e se sentem à vontade para escolher o que mais lhes agrada. Com isso, eles desenvolvem sua autonomia e se sentem mais preparados para os desafios fora do ambiente escolar”, explica Marisa.

Confira 10 benefícios da educação integral:

1. Tendência educacional: A Educação Integral é uma tendência da educação moderna, sendo praticada nos países mais desenvolvidos do mundo, onde os estudantes costumam permanecer por até nove horas no colégio;

2. Mais oportunidades: Estar no ambiente escolar, durante todo o dia, proporciona aos estudantes mais oportunidades em diversos âmbitos, como social, educacional e comportamental;

3. Tranquilidade e segurança: Uma opção segura para pais que trabalham o dia inteiro e não têm com quem deixar os filhos;

4. Melhor desempenho: Estar o dia inteiro no colégio, garante aos estudantes o acesso a profissionais preparados para oferecer orientação educacional e ajudar nas tarefas de casa, melhorando, na maioria das vezes, seu desempenho;

5. Mais conhecimento: Os estudantes podem desenvolver outras atividades, como aulas extracurriculares, no contraturno escolar;

6. Mais autonomia: O ambiente escolar permite que os estudantes, em especial crianças, possam desenvolver melhor sua autonomia e independência;

7. Orientação nutricional: Os estudantes que passam o dia no colégio, recebem alimentação saudável e balanceada, com orientação nutricional, sempre no mesmo horário, o que facilita na organização da rotina alimentar;

8. Práticas esportivas: Os estudantes podem realizar atividades esportivas, propostas pelo colégio;

9. Desenvolvimento social: Estudantes que passam o dia no colégio são, em geral, predispostos a melhorar seus relacionamentos sociais e atuar com mais facilidade de forma coletiva;

10. Hábitos de higiene: Os estudantes são orientados a realizar sua higiene, dentro da rotina escolar, e tendem a manter esses hábitos mesmo fora do colégio.