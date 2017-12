Atualidades em Ciências e a interdisciplinaridade

Podemos dizer que, hoje, a informação está literalmente nas pontas dos dedos, “um clique” e somos apresentados aos níveis atuais da Cantareira. Alguns “clicks” depois, viajamos para a epidemia do Ebola na África ou para a alarmante situação da Amazônia.

Sem dúvida, a “internet” amplia horizontes. A quantidade de informação científica cresce a taxas exponenciais, em velocidade sem precedentes e as ferramentas de busca possibilitam o acesso aos mais diversos assuntos em poucos segundos. Lidar com tanto conhecimento fragmentado é um dos nossos grandes desafios!

No Ofélia, Língua Portuguesa e Ciências se unem, semanalmente, para trabalhar com os alunos do Fundamental II, de maneira interdisciplinar a atividade: Atualidades em Ciências.

O objetivo dessa interdisciplinaridade é incentivar a pesquisa, a reflexão, as relações com os conhecimentos prévios e o desenvolvimento da escrita e da oralidade em uma atividade prazerosa que aproxima do nosso cotidiano as novidades científicas.

Taíssa Lukjanenko

Professora de Ciências